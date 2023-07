Jazz Fazz Big Band spielt in der Hans-Prinzhorn-Klinik

Frönsberg. Die Jazz Fazz Big Band aus Hemer spielt am Dienstag, 15. August, in der Hans-Prinzhorn-Klinik in Frönsberg.

Die Jazz Fazz Big Band, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, freut sich auf ihr erstes Gastspiel am Dienstag, 15. August, um 19 Uhr in der Hans-Prinzhorn-Klinik im Ortsteil Frönsberg. Die Big Band ist im Märkischen Kreis und weit darüber hinaus bestens bekannt. Jazz Fazz spielt bei verschiedenen Festivitäten, Events und Tanzveranstaltungen und jetzt erstmals in einer psychiatrischen Klinik.

Breitgefächertes Musikprogramm

Bei dem Konzert präsentiert die Big Band Ausschnitte aus ihrem großen Programm, das von Swing über Soul und Blues bis Latin reicht, garniert mit neu einstudierten „Big Band-Knallern“ von Miller, Hampton bis Bublé. Die Klinik weist in ihrer Einladung nachdrücklich darauf hin, dass Musik gut für die Gesundheit ist. Auch und vor allem für die seelische Gesundheit.

Einnahmen für Förderverein

Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Einnahmen kommen komplett dem Förderverein der LWL-Klinik zugute. Einlass zum Konzert ist bereits um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Die Tickets gibt es dann direkt an der Abendkasse.

