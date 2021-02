Jecke Weiber in Hemer ziemlich allein auf weiter Flur

Hemer. Weiberfastnacht droht in Hemer vollends in Vergessenheit zu geraten. Eine farbenfrohe Ausnahme gab es in der Storchen-Apotheke.

Die Weiberfastnacht 2020 konnten Hemers Frauen noch ausgelassen feiern, 200 jecke Weiber machten die Gaststätte Mettgenpin traditionell zur Partyhochburg. Einige Wochen später führte Corona zum Lockdown, und seither hält die Partytristesse an. So musste auch am Donnerstag aufs Feiern verzichtet werden. Eine närrische Trutzburg gab es aber dennoch, auf das Team der Storchen-Apotheke ist Verlass! Seit 31 Jahren verkleidet sich die komplette Belegschaft. So wurden die Kunden in den vergangenen Jahren von Marienkäfern, Clowns oder auch Fliegenpilzen bedient. In diesem Jahr haben die Damen ihre Kopfbedeckung passend zu den blauen OP-Masken ausgesucht und boten den Kunden einen farbenfrohen Anblick – und da waren einige doch überrascht, denn an Weiberfastnacht hatten die meisten gar nicht gedacht.

Sterben närrische Feiernin Hemer komplett aus?

Die Sorge ist groß, dass durch Corona und den Inhaberwechsel der Gaststätte Mettgenpin auch die Weiberfastnacht in Hemer Geschichte sein könnte. Mit Ausnahme des Kinderkarnevals finden bereits keine närrischen Feiern mehr statt. Dass Hemer einst eine Karnevalshochburg war, können sich viele Bürger kaum noch vorstellen. „Wo ein Saal ist, da ist auch Karneval“, „hohe närrische Wogen in der Lamberghalle“, „Veranstaltungen allesamt prachtvoll“: Dies sind Schlagzeilen über die närrischen Festivitäten in Hemer, allerdings vor 1990. In allen Ortsteilen waren die Festhallen und Säle der Gaststätten bis Ende der 80er Jahre in Narrenhand. Ein jähes Ende fand die Karnevalstradition im Februar 1991 mit der irakischen Invasion Kuwaits. Auch 850 britische Soldaten aus Hemer zogen in den Golf-Krieg. Die Bürger reagierten mit Friedensgebeten und Mahnwachen, sämtliche Karnevalsfeiern wurden an den jecken Tagen abgesagt.

Der Versuch, die Narren ein Jahr später wieder in die Hemeraner Hallen zu locken, scheiterte. „Wo blieben die Narren?“, fragte sich der FC Oese. „Karneval in kleiner Runde: TSV-Fußballer enttäuscht“, hieß es beispielsweise im Ortsteil Ihmert. Nur einige vereinsinterne Veranstaltungen fanden noch statt und starben nach und nach aus. Nun könnte Corona auch die Zukunft der Weiberfastnacht bedrohen.