Jedes Ehrenamt ist auch in Hemer von Bedeutung

Die Stadt Hemer hat drei Heimatpreise an das DRK (Foto), den Förderverein der Kindertagesstätte Sternenburg und an die Eisenbahnfreunde Hönnetal vergeben.

Hemer. Die Stadt Hemer hat am Dienstag drei Heimatpreise für ehrenamtliches Engagement vergeben.

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, haben aber dennoch alle eines gemeinsam: Ehrenamtliches Engagement ist ihnen wichtig. Dafür wurden das Deutsche Rote Kreuz, der Förderverein der Kindertagesstätte Sternenburg und die Eisenbahnfreunde Hönnetal am Dienstagnachmittag im Alten Casino mit dem Heimatpreis der Stadt Hemer ausgezeichnet.

Die Stadt hat den Heimatpreis zum dritten Mal vergeben, es hat in diesem Jahr sieben Bewerbungen gegeben. Entschieden über die Preisträger hat am Ende der Kulturausschuss. „Es ist sehr schwierig, im ehrenamtlichen Bereich eine Priorität festzulegen, denn jedes ehrenamtliche Engagement ist sehr wichtig“, sagte Bürgermeister Christian Schweitzer bei der Preisverleihung, „der besondere ehrenamtliche Einsatz ist ein Alleinstellungsmerkmal in Hemer. Darauf können wir stolz sein. Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft!“

Starke Positionierung in der Corona-Pandemie

Holm Diekenbrock, Vorsitzender des Kulturausschusses, übernahm die Begründung bei der Preisvergabe und hob besonders die Leistung des DRK Hemer hervor. Eugen Merker nahm für das Deutsche Rote Kreis den symbolischen Scheck in Höhe von 2500 Euro entgegen. Das DRK stellt sich gerade in der Corona-Pandemie stark auf und leitet nicht nur das größte Testzentrum des Märkischen Kreises am Sauerlandpark. sondern hat jetzt – wieder in Zusammenarbeit mit dem Sauerlandpark – auch noch in direkter Nachbarschaft ein Impfzentrum auf den Weg gebracht. „Das DRK trägt Großartiges zur Bekämpfung der Pandemie bei“, lobte Diekenbrock.

Grund zur Freude hat auch der Förderverein der KiTa Sternenburg in Ihmert, die im vergangenen Jahr mit dem ganz besonderen Projekt „Blühwald“ auf sich aufmerksam gemacht hat. „Auch in Ihmert hat der Wald durch den Borkenkäfer und die Hitze gelitten. Schon jetzt wurden im Rahmen des Projektes 1600 neue Bäume gepflanzt. Das ist ein schöner Beitrag zur Wiederaufforstung“, so der Kulturausschuss-Vorsitzende. Der Förderverein freut sich über 1500 Euro.

Auch die Eisenbahnfreunde Hönnetal haben Grund zur Freude, denn sie nahmen für den dritten Platz 1000 Euro in Empfang. „Sie sind ein Verein, der Stadtgeschichte im Modell sichtbar macht“, freute sich Holm Diekenbrock. So haben die Modellbauer die Hönnetalbahn mit der Burg Klusenstein auf Hemeraner Gebiet nachgebaut. Kleine Ergänzungen kommen noch.

Der Förderverein Sauerlandpark hat seine Bewerbung zurückgezogen, weil er schon auf Kreisebene auszeichnet wurde.