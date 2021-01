Jerusalema und ein bisschen „Sauerland“

In der Paracelsus Klinik haben sich die Mitarbeiter an der Jerusalema-Challenge beteiligt.

Hemer. Auch die Belegschaft der Paracelsus-Klinik in Hemer hat sich an der Jerusalema-Challenge beteiligt.

Ein viraler Hit, der ein wenig Ablenkung in der derzeit schwierigen Corona-Pandemie schafft, ist die Jerusalema-Challenge. Bei dieser Tanz-Challenge macht momentan die ganze Welt mit. Zu der Musik, die bereits im Dezember 2019 von dem südafrikanischen DJ Master KG und der südafrikanischen Sängerin Nomcebo Zikode veröffentlicht wurde, tanzen die verschiedensten Branchen, sei es beispielsweise das Personal von Lebensmittelläden oder auch Personal im Pflegebereich. Zahlreiche Krankenhäuser in nah und fern haben sich mittlerweile beteiligt und es war fast nur noch eine Frage der Zeit bis die Paracelsus-Klinik Hemer nachzog. Die Idee, sich an der Jerusalema-Challenge zu beteiligen, kam vom Personal selbst.

Rund 50 bis 60 Mitarbeiternehmen an der Challenge teil

Besonders das Pflegepersonal der Covid-Station zeigte große Initiative. Da dort im Dezember und um den Jahreswechsel sehr viel zu tun war, verzögerte sich das Durchführen der Jerusalema-Challenge. Von den insgesamt rund 300 Mitarbeitern nahmen dann letztendlich Anfang Januar geschätzt 50 bis 60 an der Tanz-Challenge teil. Bevor das Video, welches an einem Tag in vier Stunden komprimiert sowohl drinnen als auch draußen gedreht wurde, bedurfte es Vorbereitung.

Verantwortlich für die Kamera zeigte sich dabei die Bilderwerkstatt MK von Alexander Zimmern und Holger Wiener aus dem benachbarten Iserlohn sowie Christian Kemny, der zugleich für die Regie, den Schnitt und Nachbearbeitung zuständig war. Bevor sich Pflegepersonal, Ärzte und weitere Angestellte der Paracelsus-Klinik zur hippen Musik im Takt bewegten, mussten erst einmal die Schritte eingeübt werden. Es konnte nicht gemeinsam geprobt werden für den „großen Auftritt“, bei dem alles innerhalb kürzester Zeit abgedreht werden musste. Damit jeder Teilnehmer alleine daheim üben konnte, gab es ein sogenanntes Tutorial per E-Mail.

„Es hat super viel Spaß gemacht“, sagt Klinikmanagerin Barbara Bieding, die selbst auch mitgetanzt hat. Zwar sei am Ende wahrlich nicht jeder Tanzschritt hundertprozentig perfekt gewesen, das sollte er aber auch keinesfalls sein, schließlich seien die Ärzte keine Götter in Weiß. Auch unbeholfene, tapsig anmutende Schritte gehören zum Video und machen insgeheim dessen Charme aus. Manch ein Patient dürfte seinen behandelten Arzt oder das Pflegepersonal trotz Mund-Nasen-Maske wiedererkennen und dabei schmunzeln.

Besonderes Video-Ende mit viel Lokalkolorit

Die Tanz-Challenge stand, so die Klinikmanagerin, gar nicht so im Mittelpunkt der Aktion, vielmehr ging an dem Allgemeinkrankenhaus um das Miteinander – eine teambildende Maßnahme sozusagen. „Eine schöne Teamleistung“, fasst Barbara Bieding stolz die Leistung zusammen. Einige Mitarbeiter waren für die Videoaufnahmen extra aus ihrer Freizeit gekommen, um daran teilzunehmen.

Die Teilnahme am Videodreh war keinesfalls Pflicht, vielmehr hatten die Mitarbeiter von sich aus Lust dazu. „Und gerade die Mitarbeiter der Covid-Station waren mit Spaß dabei“, weiß Bieding zu berichten. Sie selbst hat kurz vor dem Dreh noch mit anderen Mitarbeitern aus der Verwaltung in der aktiven Mittagspause eifrig geübt. Seitens des ärztlichen Dienstes nahmen Anne Goldstein und Marion Bukelo die Organisation in die Hände und zeigten sich dann beim Dreh auch mit besonderem Feuereifer.

Wer die Jerusalema-Challenge der Paracelsus-Klinik Hemer anschaut, der sollte auf jeden Fall bis zum Ende dabeibleiben. So abgedroschen wie die Tanz Challenge weltweit mittlerweile ist, so besonders ist das Video aus der Felsenmeerstadt. Am Ende verstummt die Musik von DJ Master KG und Sängerin Nomcebo Zikode und mit dem Zoff-Hit „Sauerland“ nimmt das Video ein einzigartiges Ende mit jeder Menge Lokalkolorit. Zoff-Sänger Reiner Hänsch war ganz angetan von der Idee des Hemeraner Krankenhauses, als dieses ihn wegen der Liedrechte anfragte.

Wenn etwas so wie die Jerusalema-Challenge der Paracelsus-Klinik Hemer in den sozialen Netzwerken wie beispielsweise Facebook auftaucht, sind die Kritiker auch nicht weit. Aber damit weiß man in der Klinik umzugehen und auch bei den Kommentaren gibt es einige Fürsprecher.

„Die Patienten waren zu keiner Zeit von dem Videodreh tangiert“, so Barbara Bieding. Anstatt Kritik zu üben, sollte das Video als kleine Alltagsfreude in einer schwierigen Zeit angesehen werden und so wird es vermutlich auch bei den meisten der mittlerweile über 5900 Aufrufe mit rasant steigender Tendenz (innerhalb einer Stunde fast 100 Aufrufe) angekommen sein. Und wer das Video bislang noch nicht kennt und sich ein Bild davon machen möchte, kann es sich bei Youtube ansehen: Paracelsus-Klinik Hemer - Jerusalema Challenge.