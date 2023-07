JHV der kfd Hemer: Diese Höhepunkte gab es letztes Jahr

Hemer. Die kfd Hemer hat sich jetzt versammelt und auf das Jahr zurückgeblickt. Welche Highlights sie gemeinsam erlebt haben und wer geehrt wurde.

Das Leitungsteam der kfd St. Peter und Paul freute sich, dass trotz des sommerlichen Wetters 52 Frauen zur Jahreshauptversammlung im Haus Hemer erschienen waren. Besonders begrüßt wurden zwei neue Mitglieder, so dass die katholische Frauengemeinschaft aktuell 112 Mitglieder zählt.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken wurde anhand von Fotos auf das vergangene Jahr zurückgeblickt, so dass die Programmpunkte nochmals lebendig in Erinnerung gerufen wurden. Besondere Highlights waren eine Wanderung mit Führung durch die Reckenhöhle, der Wanderweg der Lieder in Menden und der Lürbker Kreuzweg. Aber auch vor Ort stand die Gemeinschaft im Vordergrund, so dass der Gartengottesdienst bei Familie Gerdes, ein Bastel- und ein Spieleabend, das Adventsessen mit Nikolausbesuch und der Neujahrsempfang mit Cocktails gut besucht waren.

Eine besondere Führung mit Agnes Mühlenhoff als Frau Grah durch das Felsenmeer Museum mit anschließendem Kaffeetrinken und ein geistlich-geologischer Spaziergang mit Hermann-Josef Stracke und Wolfgang Hänisch im Felsenmeer rundeten das Programm ab.

Beitragsanpassung beschlossen

Nach dem Kassenbericht von Elke Hertel wurde dem Leitungsteam für das Engagement gedankt und es wurde entlastet. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Beitragsanpassung, die einstimmig beschlossen wurde. In diesem Jahr gibt es zwei Jubilare bei der kfd: Hannemie Schäfer ist seit 60 Jahren kfd-Mitglied und Hilde Bathe blickt auf 50 Jahre kfd-Mitgliedschaft zurück. Gerda Gerdes schied nach 35-jähriger Tätigkeit als Mitarbeiterin aus und erhielt als Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement einen Hemer-Gutschein.

Den weiterhin aktiven 22 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wurde mit einer Einladung zum Frühstück im Bistro am Park gedankt.

