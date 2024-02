Josef Radine bekommt Ehrennadel der Stadt Hemer

Hemer Für das besondere Engagement der „CariTasche“ in Hemer hat Josef Radine die Ehrennadel jetzt verliehen bekommen. Was er alles leistet.

„Diese hohe Auszeichnung soll dem gesamten Team der CariTasche gewidmet werden“, war Josef Radines erste Bemerkung, als ihm Bürgermeister Christian Schweitzer in dieser Woche die Ehrennadel der Stadt Hemer überreichte. Nachträglich musste dies geschehen, da der neue Ehrennadelträger bei der Ratssitzung im Dezember krankheitsbedingt verhindert war.

In der Sitzung wurde bereits begründet, warum Josef Radine ausgezeichnet wurde: Sie versorgen in Armut lebende oder von ihr bedrohte Menschen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und anderen notwendigen Artikeln des täglichen Bedarfs. Seit dem Jahr 2015 ist die CariTasche auch in Hemer im Bürgerzentrum Altes Amtshaus vertreten. In den letzten Jahren ist die Zahl der Bedürftigen stark angestiegen und auch das Arbeitsaufkommen hat somit enorm zugenommen. Josef Radine ist als ehrenamtlicher Leiter der „CariTasche“ unermüdlich im Einsatz, um auch in diesen schwierigen Zeiten bedürftige Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen.

Geldspenden werden nur begrenzt angenommen, der vorrangige Gedanke der Initiative ist, Lebensmittel vor der Verschwendung zu retten - der Nachhaltigkeitsgedanke wird auf diesem Wege konsequent verfolgt. Über ein großes Netzwerk vermittelt die „CariTasche“ zudem Hilfsangebote und stärkt die soziale Teilhabe, z. B. durch die Verteilung von Kinder- und Jugendbüchern. Als Motor der „CariTasche“ soll Josef Radine mit der Ehrennadel der Stadt Hemer ausgezeichnet werden. „Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams der CariTasche bei den politischen Vertreterinnen und Vertretern für die Würdigung unserer Arbeit.“

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer