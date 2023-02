Jubiläums-Frauenfest in Hemer mit großer Soul-Stimme

Hemer. Zum 25. Mal findet das Frauenfest zum Internationalen Frauentag in Hemer statt. Worauf Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg stolz ist.

Es hat drei Jahre gedauert, bis das Jubiläumsfest zum Weltfrauentag in Hemer stattfinden konnte, und jetzt freut sich Hemers Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg sehr, dass es nach der Pandemie weitergehen kann. Der 8. März ist der Internationale Weltfrauentag, und den feiern die Hemeranerinnen traditionell mit „ihrem“ Frauenfest im Jugend- und Kulturzentrum am Park. Am Freitag, 10. März, ist es endlich wieder soweit, um 19.30 Uhr wird gemeinsam auf das 25. Frauenfest angestoßen.

Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg und Martin Hofmann vom Kulturbüro laden in Kooperation mit Ingo Grün-Event zu dieser Veranstaltung ein. An der Vorbereitung wirkt auch in diesem Jahr ein Team aus dem Kreis der in der Flüchtlingshilfe engagierten Ehrenamtlichen gemeinsam mit den von ihnen betreuten Frauen mit. Besonders dürfen sich die Frauen auf die siebenfach ausgezeichnete Preisträgerin Esther Filly freuen.

Beste Soul-Sängerin Deutschlands zu Gast

Esther Filly wurde im Oktober 2018 zur besten Soul-Sängerin Deutschlands ausgezeichnet. Filly singt nicht nur leidenschaftlich die schönsten Soulsongs der 60er Jahre, sie schreibt auch eigene Songs und Texte. Sie präsentiert modernen Retro Soul gepaart mit einer unbändigen Lebensfreude. Ihre Botschaft an das Publikum „Stand up all people and fill your hearts with love“.

Eine, die stolz auf die vergangenen 25 Feste zurückblickt, ist Irene Vormweg. Von Anfang an hat sie die Frauenfeste mitorganisiert, 22 Jahre lang zusammen mit der Malteser-Betreuung Franziskus. „Es ist einfach toll, dass sich das Frauenfest über die lange Zeit so bewährt hat“, sagt sie und denkt an viele tolle Künstlerinnen, die an den Abenden den musikalischen Part übernommen haben. Bis 2006 wurde das Frauenfest im Art Café veranstaltet, danach ging es in das Jugend- und Kulturzentrum am Park. „In den ganzen Jahren sind viele Freundschaften entstanden“, so Irene Vormweg.

Die Frauenfeste waren ausnahmslos ausverkauft und wurden in der Corona-Pandemie sehr vermisst. „Ich bin neulich noch auf dem Wochenmarkt darauf angesprochen worden, ob das Frauenfest denn wieder stattfindet“, erzählt die Gleichstellungsbeauftragte. Sie freut sich sehr, dass auch die Kollegen und Kolleginnen aus dem Rathaus gerne kleine Aufgaben übernehmen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Das internationale Buffet ist im Eintrittspreis von 15 Euro enthalten. Karten (ohne Sitzplatzgarantie) sind ausschließlich im Vorverkauf an der Infostelle des Rathauses erhältlich, eine Abendkasse wird nicht eingerichtet. Für Rückfragen steht die Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg unter 02372/551-211 gerne zur Verfügung.

Fitness- und Gesundheitskurse zum Weltfrauentag

Zu einem zweiten Leckerbissen zum diesjährigen Weltfrauentag lädt der Verein „RehaAktiv“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Hemer, den Krankenkassen AOK und SBK und dem Gesundheitszentrum „PhysioAktiv“ am Samstag, 11. März ein. Neben einem reichhaltigen Frühstück werden verschiedene Fitness- und Gesundheitskurse (Dance Aerobic, Zumba Gold, Rückenzirkel Präventionskurs, Rehasport,) sowie Beratungen zu Gesundheitsprogrammen der Krankenkassen bzw. Rentenversicherung und Wellnessmassagen angeboten. Es wird eine Kostenpauschale in Höhe von vier Euro pro Person erhoben. Die Physio-Aktiv-Mitglieder erhalten die Möglichkeit, für einen Euro Freundin, Schwester oder Mutter mitzubringen. Der Erlös der Wellness-Massagen – 20 Minuten für 19,90 Euro – kommt dem SOS-Kinderdorf in Lüdenscheid zugute.

Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 02372/4611 entgegengenommen.

