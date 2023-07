Jugend des BSV Deilinghofen sucht neue Majestäten

Deilinghofen. Der BSV Deilinghofen stimmt sich auf das Schützenfest ein. Erstmals werden Kinder- und Jugendschützenfest und Bierprobe zusammen gefeiert.

Für die Deilinghofer Schützen beginnen nun die Festwochen in Hemer. Den Auftakt bildet am Samstag, 29. Juli, die Bierprobe, die diesmal zusammen mit dem Kinder- und Jugendschützenfest gefeiert wird. Aufgrund terminlicher Überschneidungen musste das eigentlich separat stattfindende Kinderschützenfest vom ursprünglichen Termin am 17. Juni verlegt werden. Es werden die Nachfolger des Kinderkönigspaares Finn Günnewig und Maya Kirmes sowie des Jugendkönigspaares Benjamin Harde und Alina Claßen gesucht.

Ab 15 Uhr ist am Schützenheim Am Knapp für jede Menge Spiel und Spaß gesorgt. Neben dem Lichtgewehrschießen wird es eine Hüpfburg und Kinderschminken geben. Da es mehrere Attraktionen für den Nachwuchs gibt und auch die Hüpfburg größer sein wird, findet das Fest auf dem Schießplatz oberhalb des Schützenheimes und nicht direkt am Schützenheim statt. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Grundschule Deilinghofen.

Direkt im Anschluss an die Proklamation des neuen Kinder- und Jugendkönigspaares findet dann ab 19 Uhr die traditionelle Bierprobe statt. Dabei werden auch wieder Schützen befördert. Vom 5. bis 7. August steht dann das Schützenfest an.

