„Jugend musiziert“ in Hemer endlich wieder vor Publikum

Hemer. Die Musikschule Hemer richtete den Regionalwettbewerb Gesang Klassik von „Jugend musiziert“ aus. Diese Gesangstalente wurden dabei ausgezeichnet.

Seit den Herbstferien haben sie unermüdlich geübt, neue Lieder einstudiert, Texte auswendig gelernt und mit ihren Lehrkräften und Pianisten zusammen geprobt. Jetzt war es endlich soweit: In der Musikschule der Stadt Hemer wurde der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert” im Fachbereich „Gesang Klassik” durchgeführt.

Die umfangreiche Planung und Organisation lag in den Händen von Gesangsdozentin Ursula Schwingel und Musikschulleiter Ralph Schulte. Insgesamt stellten sich neun junge Gesangstalente im Alter zwischen 8 und 16 Jahren sowie zwei Jugendliche am Flügel einer fachkompetenten Jury, bestehend aus Hanno Kreft und Daniela Rothenburg (Gesang) und Tobias Bredohl (Klavier) unter dem Juryvorsitz von Ulrike Dittmar-Dretzler vor.

Die Anforderungen bei „Jugend musiziert“ in Hemer

Alle Teilnehmenden mussten ihrer Altersgruppe entsprechend je ein Volkslied ohne Begleitung singen sowie ein Liedprogramm aus verschiedenen Stilepochen mit einer Dauer von 10 bis 20 Minuten. Arien und Lieder von Mozart, Brahms, Dowland, Richard Strauss und vielen weiteren Komponisten wurden zu Gehör gebracht. Erstaunlich war dabei nicht nur die große Bandbreite der ausgewählten Titel, sondern auch die Freude und Begeisterung – trotz aller Aufregung – mit der die jungen Protagonisten sich dem Publikum vorstellten.

In diesem Jahr konnten endlich wieder Zuhörerinnen und Zuhörer den Wettbewerb verfolgen. Der Saal der Musikschule reichte zeitweilig kaum aus. Sie wurden belohnt mit zauberhaften Beiträgen schöner Stimmen und einem durchweg abwechslungsreichen und anspruchsvollen Gesangsprogramm. Neben Mitwirkenden aus der Stadt Hagen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis waren fünf junge Schülerinnen der Musikschule Hemerangetreten und konnten schöne Erfolge mit nach Hause nehmen.

Erster Preis für Begleiter aus der Iserlohner Musikschule

Helena Hometa und Mathilda Kramme wurden mit einem 3. Preis ausgezeichnet, Lelia Haße und Katarina Hometa erreichten einen 2. Preis. Die Hemeranerin Sophie Kersting (15 Jahre) und ihr Begleiter Jonas Fricke (15), aus der Iserlohner Musikschule, konnten sich über einen 1. Preis und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb im März in Münster freuen. Ebenfalls mit einem 1. Preis und der Höchstpunktzahl wurde der erst 15-jährige Sänger Soney Marino Paho aus Witten ausgezeichnet, der das Publikum und die Jury mit einer unglaublich reifen, klangvollen Gesangsdarbietung begeisterte. Weiterhin erreichte Melissa Droste einen 1. Preis, Maya Linn Hajzer und das Nesthäkchen Lani Göcke (erst acht Jahre) durften sich über einen 2. Preis freuen sowie auch ihre Begleiterin Natalina Tasche über einen 1. Preis für ihr hervorragendes Klavierspiel.

Preisträgerkonzert in der Sparkasse Hagen

Am Samstag, 11. März, um 11 Uhr werden in der Sparkasse Hagen die Urkunden im Rahmen eines Preisträgerkonzertes überreicht. Die Teilnehmerinnen aus Hemer präsentieren sich zudem am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr in der Musikschule mit Ausschnitten ihrer Programme.

