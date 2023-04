Jugendhilfe sucht in Hemer Pflegefamilien für Notfälle

Hemer/Menden. Für Notfälle werden in Hemer Pflegefamilien gesucht. Hier gibt es weitere Infos.

Die Stiftung Evangelische Jugendhilfe Menden sucht im Auftrag der Jugendämter des Märkischen Kreises neue Bereitschaftspflegefamilien. In Krisensituationen können Eltern manchmal ihre Kinder nicht mehr selbst gut versorgen. In diesen Notfällen sei es wichtig, für die Kinder Sicherheit und Versorgung in einem familiären Rahmen anbieten zu können.

Interessierte Paare oder auch Singles werden herzlich zu einem unverbindlichen Informationsabend nach Menden eingeladen. Dieser findet am Montag, 17. April, von 19 bis 21 Uhr in den Räumen des Bereitschaftspflegeteams Am Papenbusch 18 in Menden statt. Die Stiftung bittet um eine Anmeldung bis zum 14. April bei Christiane Finke, Fachberaterin am Zentrum für Pflegekinderhilfe, unter 02373/9195583 oder per mail unter finke@ev-jugendhilfe-menden.de.

Verantwortungsvolle Aufgabe

Die Fachberaterinnen der Pflegekinderhilfe berichten an dem Informationsabend praxisnah aus ihrem beruflichen Alltag und über Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Herausforderungen dieser verantwortungsvollen Aufgabe. „Es werden dringend Menschen gesucht, die Freude und Erfahrung im Zusammenleben mit Kindern haben und sich die vorübergehende Betreuung eines fremden Kindes im eigenen Zuhause vorstellen können“, schreibt die Stiftung. Im Anschluss stehen die Berater für alle offenen Fragen zum Thema Bereitschaftspflege zur Verfügung.

