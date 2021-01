Jugendkonzept auf digitalen Wegen

Der Kinder- und Jugendförderplan ist Thema im Kinder- und Jugendhilfeausschuss.

Hemer. Mit dem neuen Kinder- und Jugendförderplan für 2020 bis 2025 will die Stadt vor allem etablierte Angebote anreichern und neue Zielgruppen erreichen. Das soll vor allem durch einen Aufbau von digitalen Kanälen und Schulung von Mitarbeitern gelingen. Außerdem sollen neue Themen wie Geschlechtsidentitäten aufegenommen werden. Im Kinder- und Jugendhilfeausschuss am Donnerstag soll der Förderplan für die kommenden Jahre beschlossen werden.

Im Gegensatz zum Plan für die Jahre 2017 bis 2020 soll die Fortführung deutlichere Änderungen erfahren. Das Haushaltssicherungskonzept habe in der vergangenen Fortschreibungsphase deutliche Spuren bei der Kinder- und Jugendarbeit hinterlassen. Dabei führen die Autoren des Kinder- und Jugendförderplanes nicht nur die erfolgten Mittelkürzungen in bestimmten Förderbereichen an, sondern den "lethargischen Schleier des Sparens", der sich über das kreativ-innovative Potential der Kinder- undJugendarbeit gelegt habe. "Die aktuelle Fortschreibung soll jedoch einen Wandel markieren", heißt es im Plan – unter Berücksichtigung des Haushaltdefizits.

Ein Beispiel für eine Veränderung ist der weitere Aufbau eines Jugendcafés im Jugendzentrum. Dies sei zwar schon in den Grundzügen vorhanden, müsse aber noch ausgebaut werden, wie es Nadine Schilling sagt, die mit Angelika Kellmann den Kinder- und Jugendförderplan erarbeitet hat. Das Jugendcafé soll als niederschwelliges Angebot neue Zielgruppen an Jugendlichen erreichen. "Es geht auch um Partizipation. Die Jugendlichen sollen sich in die Gestaltung der Zukunft einmischen können", schildert Nadine Schilling.

Um den Kindern und Jugendlichen eine Teilhabe zu ermöglichen, will die Stadt vor allem digitale Wege gehen und Kooperationen anstoßen. Für das Jugendcafé ist zum Beispiel eine Werbung an Schulen, bei Treffen der Schülervertretung oder an anderen städtischen Orten der Jugendkultur wie dem Dirtpark oder das Jugendzentrum angedacht. Weiterhin soll die Öffentlichkeitsarbeit über Instagram und/oder Snapchat ausgebaut werden.

Auch das Hemeraner Jugendplenum, das jugendpolitisches Partizipationsformat in Hemer, soll auch digital stattfinden können. "Da hat uns der Lockdown in die Hände gespielt", verweist Nadine Schiling darauf, dass die Digitalsierung durch die Corona-Krise fortgeschritten ist und auch die Jugendhilfe vielfältige Erfahrungen daraus gezogen hat. Das Jugendplenum soll zudem einen "lockereren", weniger formalen Ablauf folgen, der eher der Lebenswelt der Jugendlichen entspricht. Mithilfe der Arbeitsform des "World Cafés" können die Teilnehmer zum Beispiel an verschiedenen Tischen, verschiedene Themen diskutieren. Zudem will die Jugendhilfe unter Jugendlichen Befragfungen durchführen. Unter anderem soll es darum gehen, was den Jugendlichen im Wohnumfeld fehlt.

Allerdings haben Entwicklungen wie die Digitalisierung nicht nur schöne Seiten. Durch Fortbildungen sollen die Mitarbeiter des Jugendzentrums auf neue Probleme wie Cybermobbing vorbereitet werden. Ein weiterer Bestandteil ist eine bessere technische Ausstattung der Mitarbeiter.

Obwohl die Zielgruppe der Jugendförderung eigentlich nur Personen bis 21 Jahren einschließt, soll es auch mit anderen Interessengruppen Kooperationen geben. Zum Beispiel könne über das Theater Stageplay eine Zusammenarbeit mit anderen Theatergruppen angestoßen werden. Als weiteres Beispiel nennt Nadine Schilling den geplanten intergenerativen Spielplatz an der Geitbecke, der Kinder und ältere Leute zusammenbringt.

Die Begegnung mit anderen Altersgruppen ist auch deswegen aus Sicht der Jugendhilfeplanerin sinnvoll, da es laut einer Prognose der Stadt die Zahl der Jugendlichen und Kinder sinken dürfte. "Kinder und Jugendliche sind ein knappes Gut", erklärt Nadine Schilling. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplanes (Ende 2019) wohnen insgesamt 35.533 Einwohner in Hemer, rund 26 Prozent oder 9285 Personen sind davon im Alter zwischen 0 und 27 Jahren. Zum Vergleich: 2010 waren noch rund 36 Prozent der Hemeraner in dieser Altersgruppe.

Ebenfalls der Aspekt der Geschlechteridentität ist Bestandteil im Programm der Kinder- und Jugendförderung. "Junge Menschen sollten nicht ein bestimmtes gesellschaftliches Idealbild erfüllen, sondern die Freiheit einer selbstbestimmten Persönlichkeitsentwicklung haben", heißt es beispielsweise im Förderplan. Mit der Einrichtung eines Mädchen-Tages im Jugendzentrum, der Anregung von Girls- oder Boys-Days, in denen Mädchen oder Jungen Berufe kennenlernen, die klischeebedingt dem anderen Geschlecht zugeordnet sind, und sowohl einen männlichen als einen weiblichen Ansprechpartner im Jugendzentrum soll ein klischeefreier Blick auf das Leben ermöglicht werden. Auch Themen wie das dritte Geschlecht und sexuelle Orientierungen abseits von Mann-Frau-Beziehungen sollen im Jugendzentrum behandelt werden.