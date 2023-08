Städtepartnerschaft Jugendliche aus Hemer genießen Ferien in Steenwerck

Hemer. Die französische Partnerstadt Steenwerck haben Jugendliche aus Hemer entdeckt. Das haben sie in den Ferien erlebt.

Das Team des städtischen Jugendzentrums hat einen einwöchigen Austausch mit HemersPartnerstadt Steenwerck angeboten, und 18 Jugendliche waren der Einladung gefolgt. Völlig begeistert kehrten sie nach einer großartigen Woche in die Felsenmeerstadt zurück.

Zusammen mit ihren Begleitpersonen wurde die Gruppe bereits am ersten Tag von Steenwercks Bürgermeister Joël Devos, der Jugendassistentin Amandine Tranchant und von einem Animationsteam begrüßt.„Letztes Jahr wurden 24 junge Steenwercker in Hemer willkommen geheißen“, erinnerte sich die Leiterin des Jugendzentrums Hanna Rupprecht, „in diesem Jahr durften wir Hemeraner die ländlich gelegene Stadt Steenwerck und die Region bewundern und erkunden. Mit 48 französischen Teenagern sammelten wir Erinnerungen bei gemeinsamen Aktionen und hatten viel Spaß.“

Auf dem Programm standen unter anderem gemeinsame Ausflüge zum Bowling-Center und der Besuch des Walibi-Freizeitparks, außerdem wurden für die deutsch-französische Gruppe jeweils ein typisch deutsches und ein französisches Frühstück organisiert.

Nach Lille und Dunkerque

Weitere Ausflüge führten nach Lille (Museum, Shopping und Trampolinhalle) und an den Strand in Dunkerque, wo sich die Gruppe neben Fußball spielen und Muscheln sammeln, bei einem „Strandseminar“ mit dem Thema Respekt auseinandergesetzt hat. Die Hemeraner bedankten sich für eine wundervolle Zeit in der französischen Partnerstadt.

