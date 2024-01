Polizei Jugendliche beschädigen Haustür am Hademareplatz in Hemer

Hemer Mit einer Mülltonne haben drei Jugendliche eine Haustür in Hemer beschädigt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach einer Sachbeschädigung in der Hemeraner Innenstadt sucht die Polizei in Hemer Zeugen. Am Montagabend gegen 22.15 Uhr warfen drei Jugendliche am Hademareplatz eine Mülltonne gegen eine Hauseingangstür. Dadurch brach die Scheibe der Tür. Bei der Tat wurden die drei jungen Männer gefilmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

