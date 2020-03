Jugendliche demonstrieren für Dirtpark

„Ohne Thilo kein Dirtpark Deilinghofen, ohne Dirtpark kein Spaß“: Die Wände und Tische des Jugend- und Kulturzentrums sind unübersehbar mit professionell gestalteten Plakaten beklebt. Zusätzliche Stühle müssen herbeigeschafft werden, so voll ist der Zuschauerraum: Mit einer eindrucksvollen Demonstration haben sich Jugendliche für ihren Dirtpark stark gemacht. Seit April 2019 ist dieser Fahrradparcours am Schützenplatz Deilinghofen wieder geöffnet, doch nach Ansicht der Jugendlichen viel zu selten.

Leere Zuschauerreihen und fehlendes Interesse an der Fragestunde für Kinder und Jugendliche sind im Kinder- und Jugendhilfeausschuss die Regel. In der letzten Sitzung war das Bild völlig anders. „Faszinierend, hinten sitzen Jugendliche“, stellte Ausschussvorsitzender Jürgen Haas gleich zu Sitzungsbeginn fest. Und diese fast 20-köpfige Gruppe nutzte die Fragestunde, um auf ein Problem in der offenen Jugendarbeit aufmerksam zu machen und eine konkrete Lösung zu fordern.

Fahrstrecke in vielenArbeitsstunden gebaut

In ungezählten Arbeitsstunden haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den vergangenen Monaten eine Fahrstrecke aus Rampen, Hügeln und Kurven für das Mountainbike geformt. Seit dem Pre-Opening im April 2019 ist die Gruppe auf bis zu 70 Radbegeisterte angewachsen, für die es der Freizeitspaß Nummer Eins ist. Das Problem ist, dass diese geschaffene, umzäunte Strecke nur selten genutzt werden kann, aktuell nur einmal die Woche. Die Gruppe fordert daher eine Arbeitsstelle für den Fachmann und Motor des Projektes, Thilo Koesling. „Ohne Thilo gibt es keinen Dirtpark Deilinghofen“, wünschte sich Sprecher Nico Frank eine feste Arbeitsstelle, damit das Projekt vorangetrieben werden könne.

Die Öffnungszeiten müssten erweitert werden, es müsse mehr Betreuung und Anleitung geben, sagte der 12-Jährige. Unterstützung erhielt er durch erwachsene Projektbegleiter: „Es ist ein Projekt in das investiert wird, aber dem man ohne Festanstellung die Zukunft nimmt“, sagte einer der Biker. Den Bedarf schätzte er auf 30 bis 40 Wochenstunden. Ein Vater pflichtete ihm bei: „Es wurde ein wunderschöner Park aufgebaut. Ohne eine Nutzung würden Perlen vor die Säue geworfen.“

Der Dirtpark war schon einmal ein beliebter Treffpunkt, musste 2015 aber wegen der durch einen Gutachter festgestellten, gravierenden Sicherheitsmängel stillgelegt werden. Seit 2018 wird er wieder aufgebaut. So hat sich eine engagierte Jugendgruppe gebildet, die auch eine Bikewerkstatt im Jugendzentrum mit aufgebaut hat.

Auf die besondere Attraktion wartet diese Gruppe seit 2016. Ein Containerturm als Startrampe soll im wahrsten Sinne des Wortes der Höhepunkt des Dirtparks werden. Rund 100.000 Euro stehen dafür im städtischen Haushalt bereit. Aktuell arbeitet die Stadt immer noch an der Baugenehmigung. „Mit dem Startturm wird der Dirtpark in 300 Kilometern Umkreis seinesgleichen suchen“, betonte ein Biker die Besonderheit.

Lösungsmöglichkeitenbis zur nächsten Sitzung

Dass diese Investition nicht nur an einem Nachmittag in der Woche genutzt werden dürfe, stieß im Ausschuss auf große Zustimmung. „Wir können nicht Bedürfnisse wecken und so begrenzen, dass es unattraktiv wird“, sagte Jürgen Haas. Es gehe nur ganz oder gar nicht, sonst sei es falsch investiertes Geld.

Bürgermeister Michael Heilmann will nun mit Gruppenvertretern über Lösungsmöglichkeiten sprechen. Eine kurzfristige Lösung scheint allerdings nicht in Sicht, denn die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet erst im Juni statt. Bis dahin werden die Biker schon viele Sonnentage vor verschlossenen Dirtpark-Türen stehen und womöglich die Lust an ihrem Hobby verlieren. Der 13-jährige Sebastian Geiger unterstrich das Anliegen so: „Ich will nicht vor X-Box oder Playstation enden, lieber draußen etwas machen, bauen und fahren.“