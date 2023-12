Jugendzentrum Hemer: Coole Party mit guten Beats

DJ Sini LikkleLuv war nun das zweite Mal am DJ-Pult anzutreffen.

Hemer Was für eine coole Party: Im Jugendzentrum wurde zum Jahresende nochmal gefeiert. Jetzt macht das Jugendzentrum eine kleine Pause.

Die Resonanz war riesig: Die städtische Kinder- und Jugendförderung hatte zur „JuK-Party: Santa Edition“ eingeladen, und über 80 Kinder bis 13 Jahren und mehr als 60 Jugendliche bis 17 Jahren nahmen die Einladung gerne an. Musik gab es von Hip-Hop bis Techno, vor allem durften aber bekannte Weihnachtshits und die Lieblingssongs der Schülerinnen und Schüler in Hemer nicht fehlen.

Neben Snacks und Pizza standen der „JuK Sunrise“ als alkoholfreier Cocktail bereit, während die Drogenberatungsstelle des Märkischen Kreises wiederholt zum „Quiz-Pong“ einlud.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Tanzen, Fotos machen und informieren

Die Kinder und Jugendlichen feierten ausgelassen, tanzten die Alltagssorgen hinfort und hielten alles mit der Fotobox des IKZ fest. Neben dem ausgelassenen Feiern konnte man sich aber auch über „K.O.-Tropfen“ informieren und kostenlos „Spikeys“ mitnehmen. Diese können eine Getränkeflasche so verschließen, dass dort keine Tropfen hinzugefügt werden können. „Es gibt keinen aktuellen Anlass hierzu, aber wir möchten immer wieder bei offenen und freizeitpädagogischen Angeboten auch ernste Themen mit einbinden und so präventiv Jugendliche stärken“, so Björn Braun, Teamleiter der Kinder- und Jugendförderung.

Im JuK-Team ist die Freude groß, dass man Jugendlichen – auch durch die Fördermittel des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen – so viel Freude machen konnte. Man bereite schon jetzt viele neue und gute Aktionen für 2024 vor, heißt es aus dem JuK.

Nun folgt zunächst die Winterpause des Jugendzentrums und des Teams der Kinder- und Jugendförderung. Das JuZ öffnet am 10. Januar 2024 wieder seine Türen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer