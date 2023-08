Jugendzentrum in Hemer muss erneut die Umzugskartons packen

Das Jugendzentrum „Freiraum“ zieht zurück in die gewohnten vier Wände des Jugend- und Kulturzentrums (JuK) am Park.

Hemer. Das Hemeraner Jugendzentrum muss erneut umziehen. Vom Provisorium an der Bahnhofstraße geht es nun ins Erdgeschoss des JuK am Park.

Von einem Provisorium geht es jetzt ins nächste: Das Jugendzentrum „Freiraum“ zieht zurück in das Jugend- und Kulturzentrums (JuK) am Park in Hemer. Nach der Überschwemmung hatte das Jugendzentrum im Oktober 2021 ein Notquartier an der Bahnhofstraße 3 bezogen. In dem einen großen Raum in einem Wohn- und Geschäftshaus konnte das Jugendcafé nur eingeschränkt Angebote für Jugendliche machen.

Zweieinhalb Jahre lang dauerte die Sanierung des Jugendzentrums nach dem Wasserschaden 2017. Nur kurz währte nach der Einweihung im Dezember 2019 die Freude an den neu gestalteten Räumlichkeiten. Erst legte Corona die offene Arbeit weitgehend lahm, mit der Wiederaufnahme kam dann das Hochwasser des 14. Juli und flutete erneut das Kellergeschoss des JuK. Nach der Übergangslösung seit Oktober 2021 in der Innenstadt geht es jetzt zurück an die Parkstraße, allerdings nicht in den überschwemmten Keller.

Zunächst wird das JuK-Erdgeschoss als „Freiraum“ hergerichtet, da die aufwendigen Sanierungen im Untergeschoss noch nicht abgeschlossen sind. Die Bauarbeiten mit Abdichtung sowie Boden- und Wandsanierung werden aktuell vergeben. Im Sommer 2024 rechnet die Stadt mit der Fertigstellung.

„Das hat leider zur Folge, dass die üblichen dauerhaften Angebote für Jugendliche bis Ende September ruhen müssen. Dennoch werden punktuell alternative Möglichkeiten angeboten, das Freiraum-Team zu treffen und bei der Renovierung der JuK-Räume zu unterstützen“, teilt die Stadt mit.

Einschränkungen für Umzug

„Das Jugendzentrum Freiraum wird langfristig wieder in das Kellergeschoss des Jugend- und Kulturzentrums (JuK) ziehen, allerdings erst, wenn dort die umfangreichen Baumaßnahmen fertig gestellt sind“, berichtet Björn Braun, Teamleiter der städtischen Kinder- und Jugendförderung. Bis dahin können die Räume im Erdgeschoss genutzt werden, die zuvor noch renoviert werden. Die Betreuung der Wulfertschule ist in das Paul-Schneider-Haus umgezogen. Ob sie dauerhaft in das JuK zurückkehrt oder eine bauliche Lösung an der Wulfertschule erfolgt, soll im Herbst entschieden werden.

„Die Umzugskartons an der Bahnhofstraße müssen ebenso gepackt und transportiert werden, weshalb wir die üblichen Angebote und Öffnungszeiten bis Ende September leider nicht aufrechterhalten können“, so Braun. Die Jugendlichen wurden bereits informiert. Die Verantwortlichen des Jugendzentrums haben dabei versichert, dass sie mit Hochdruck daran arbeiten, die Dauer der Schließung so kurz wie möglich zu halten. „Sie sind sich der Bedeutung des Jugendzentrums für die Jugendlichen bewusst und möchten sicherstellen, dass sie so schnell wie möglich wieder ihre gewohnten Aktivitäten und Angebote nutzen können“, so die Stadt.

Während der Schließungszeit wird das Team der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Hemer eng zusammenarbeiten, um den Jugendlichen alternative Möglichkeiten und Angebote zu bieten. Dies wird beispielsweise durch temporäre Aktivitäten am Lamberg oder im Friedenspark erfolgen. Eine der ersten Aktionen wird „Create your own JUZ“ am 29. und 30. August ab 14 Uhr am JuK am Park sein. Hier können Jugendliche beim Bau von Paletten-Möbeln tatkräftig unterstützen, die später im und am „Freiraum“ Verwendung finden werden.

Mehr Möglichkeiten

Generell ist die Vorfreude auf das neue und alte Jugendzentrum groß. Die Rückkehr verspricht eine Erweiterung von Aktivitäten. Die Räume bieten neben dem Platz für Playstation, Kicker und Chillarea, eben auch verschiedene Aktivitäten auf dem Außengelände. Braun: „Diese Option fehlte vollkommen im Wohngebäude an der Bahnhofstraße, da dieses direkt an der Hauptverkehrsstraße liegt.“

Über die alternativen Aktionen (auch mit Beteiligung von Jugendlichen) wird der Instagramkanal „jukhemer“ informieren. Auch das Herbstferienprogramm der Kinder- und Jugendförderung wird aktuell vorbereitet, so dass passend zu den Herbstferien 2023 viele Aktionen am JuK, Parkstraße 3, umgesetzt werden können. Anschließend wird das Jugendzentrum „Freiraum“ im Erdgeschoss wieder geöffnet sein.

