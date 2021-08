Kabarett mit Schröder in Hemer

Hemer. Nicht Ulrike Böhmer, sondern Thorsten Schröder kommt in die Ebbergkirche.

Für die Kulturreihe „hörenswert“ in der Ebbergkirche gibt es eine Programmänderung. Am Freitag, 6. August, wird Pfarrer i. R. Wilhelm Gröne zunächst um 19 Uhr die „Bedenkzeit“ in der Ebbergkirche gestalten. Leider ist Ulrike Böhmer, die anschließend einen Kabarettabend im Rahmen der Reihe „hörenswert“ der evangelischen Kirchengemeinde Hemer gestalten wollte, erkrankt. Thorsten Schröder ist mit seinem Programm „Na ma ganz in Ruhr“ kurzfristig eingesprungen.

„Kirche im Wandel der Zeit. Alles verändert sich. Fusionen, Kooperationen. neue Austrittswellen, Gebäude, in den die Menschen lieber aus- als eintreten wollen. Und doch gilt seine Botschaft, die vor allem eine frohe sein will“, so beleuchtet Thorsten Schröder das tägliche Leben aus dem klerikalen Absurdistan und berichtet von dort frommfröhlich über den kirchlichen Alltag. Seit 25 Jahren ist Thorsten Schröder Diakon in Witten.

