Kapazitäten für schwer erkrankte Corona-Patienten schaffen

Hemer. Acht COVID-19-Patienten werden in der Lungenklinik behandelt. 30 Mitarbeiter sind aus der Quarantäne zurückgekehrt.

Die Lungenklinik Hemer behandelt derzeit acht an Covid-19 erkrankte Patienten. Drei dieser Patienten werden intensivmedizinisch betreut. Zwei von ihnen werden beatmet, ein Patient kann bereits wieder alleine atmen und ist von der Beatmungsmaschine getrennt. Fünf Covid-19-Patienten werden auf der Isolierstation versorgt. Bei zwei weiteren Patienten auf der Isolierstation stehe das Testergebnis noch aus, teilte die Klinik am Montag zum aktuellen Stand mit. Der Märkische Kreis vermeldet für Hemer 28 Infizierte, 3 Gesunde und 89 Kontaktpersonen, die unter Quarantäne stehen.

Coronavirus bei neunMitarbeitern bestätigt

Eine Corona-Infektion von acht Mitarbeitern hatte die Lungenklinik Ende März bestätigt. Mehrere Mitarbeiter waren daraufhin in häusliche Quarantäne gesendet und auf das Coronavirus getestet worden. „Bei 30 von ihnen liegt inzwischen das Testergebnis vor. Sie wurden allesamt negativ getestet und konnten heute an ihren Arbeitsplatz in der Klinik zurückkehren“, teilt die Lungenklinik mit. Derzeit befänden sich noch 47 weitere Beschäftigte in häuslicher Quarantäne.

Seit Ende vergangener Woche befindet sich zudem eine weitere positiv getestete Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne. Ihre Kontaktpersonen wurden ermittelt und ebenfalls in häusliche Quarantäne gesendet. Insgesamt neun Mitarbeiter wurden damit bislang positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Eine stationäre Behandlung sei bei keinem von ihnen nötig, sie zeigten keine bis leichte Symptome, heißt es in der Pressemitteilung.

„Die Lungenklinik ist weiterhin arbeitsfähig und kann die Patientenversorgung gewährleisten, da zahlreiche verschiebbare Eingriffe abgesagt worden sind und Kapazitäten für die Behandlung schwer erkrankter Patienten frei gehalten werden“, teilt die Hemeraner Klinikleitung mit.

Vorräte an Schutzausrüstungwerden aufgestockt

Ein wichtiges Thema in der Klinik ist die Schutzausrüstung. So konnten jetzt zusätzliche Schutzvisiere erworben werden. Diese Schutzvisiere ergänzen die Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Zusätzlich zum Mund-Nase-Schutz oder Masken-Schutz kann ein derartiger Gesichtsschutz im Patientenkontakt eine mögliche Tröpfcheninfektion über die Augen verhindern. „Die Visiere werden nach der Verwendung desinfiziert und können somit mehrfach zum ressourcenschonenden Einsatz kommen“, so die Lungenklinik.