Kein „Kampf um die Futtertöpfe“

Hemer. Den Antrag der SPD, einen Neubau der Woesteschule zu prüfen, hält die CDU für den komplett falschen Weg.

„Mit der CDU in Hemer wird es keinen Abriss der Woesteschule geben. Wir stehen voll hinter der Schule und werden alles daran setzen, das Stadtbild prägende Gebäude aus der Gründerzeit zu erhalten“, sagt CDU-Vorsitzender Martin Gropengießer am Mittwoch beim Ortstermin an der Grundschule in der Innenstadt. Zusammen mit seinem Stellvertreter Holm Diekenbrock und Professor Dr. Michael Rübsam in seiner Funktion als schulpolitischer Sprecher der CDU suchte er das Gespräch mit Rektorin Daniela Hintz.

Platzproblem nichtmit einem Abriss lösen

Anlass für den Vor-Ort-Termin war die jüngste Sitzung des Schulausschusses, in der Inge Blask für die SPD einen Antrag gestellt hat, der einige verwunderte. Die SPD hat die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob man statt weiter in die Woesteschule zu investieren, besser einen Abriss der Schule verbunden mit einem Neubau auf den Weg bringen sollte. Schon in der Sitzung wurden erste Bedenken seitens der CDU und der Verwaltung geäußert.

Martin Gropengießer und seine CDU-Mannschaft hat der Gedanke an einen eventuellen Abriss des historischen Gebäudes wohl eine schlaflose Nacht gebracht, so dass es das Treffen vor Ort gab, um das Gespräch zur Schulleitung zu suchen. Daniela Hintz freute sich sehr, dass die Politik das Gespräch auf den Weg gebracht hat, denn auch sie sei mit einem unguten Gefühl in der Magengegend aus der Sitzung gegangen. „Mit uns hat niemand im Vorfeld das Gespräch gesucht“, sagt sie und macht deutlich, dass sie gegen einen Abriss ist. Ihre Schule habe zwar ein Platzproblem, aber da setze sie auf auf andere Lösungen. Von 2006 bis 2020 wurden insgesamt 740.000 Euro in diese Grundschule investiert, um die Schule in dem historischem Gebäude in einem guten Zustand zu erhalten. Martin Gropengießer erinnert sich unter anderem an neue Klassenraumfenster, an Außenjalousien, an die Böden, 14 neue Innentüren, den Einbau einer Gefahrmeldeanlage, eine neue Eingangstür und auch an kostspielige Instandsetzungsarbeiten der Einfahrt und des Schulhofs. „Im neuen Schulentwicklungsplan sind zudem erneut 870.000 Euro für Investitionen ausgewiesen. Und dass die Schule in gutem Zustand ist, ist der Pflege und auch der Bausubstanz geschuldet“, sagt er. Die Kosten für einen Abriss und einen Neubau der Schule werden auf 15 Millionen aufwärts geschätzt. „Das ist finanzpolitisch nicht verantwortbar, und so gehen wir mit Steuergeldern nicht um. Das passt doch hinten und vorne nicht“, betont der CDU-Chef.

Auch Dr. Michael Rübsam macht seinem Unmut über die SPD-Idee Luft: „Wenn wir das ernsthaft machen, müssen wir den Schulentwicklungsplan stoppen. Die 15 Millionen sind nicht da, und wir dürfen auch die Schulen nicht gegeneinander ausspielen“, so Rübsam, „dann müssten wir uns mit der Frage beschäftigen, ob wir noch acht Grundschul-Standorte benötigen. Der Schulentwicklungsplan sei ein ausgewogenes Konzept, alle Schulen würden sich weiterentwickeln. Der Plan sei zudem fair, betont der schulpolitische CDU-Sprecher, es gelte, einen „Kampf um Futtertöpfe“ zu verhindern.

Charme des historischen Gebäudes erhalten

Der stellvertretende Vorsitzende Holm Diekenbrock ist zudem der Meinung, dass das Stadtbild prägende Gebäude aus dem Jahr 1878 auf keinen Fall abgerissen werden dürfe. „Es wurde schon genug Raubbau betrieben“, erinnerte er an die emotionsgeladene Diskussion um den Abriss des Hauses Bollweg. Für ihn ist der Antrag der Sozialdemokraten „völlig absurd“. Seit 1908 hat die Grundschule ihr Erscheinungsbild nicht verändert. Auch Daniela Hintz möchte den Charme des alten Gebäudes nicht missen. „Die Schule hat eine besondere Atmosphäre“, sagt die Pädagogin und betont, dass Schule auch ein Lebensraum für Kinder sein müsse. Diese Atmosphäre schaffe ein Neubau so nicht, der ihrer Meinung auch nicht nötig sei.

Für den Ortsteil Niederhemer sei es wichtig, dass die architektonisch aus der Gründerzeit stammende Schule mit Jugendstilelementen bestehen bleibe, so Martin Gropengießer. „Die Woesteschule verbindet viele Generationen“. In seiner Familie hätten er selbst, sein Vater, sein Großvater und auch sein Urgroßvater diese Schule besucht.