Absage Kein Konzert in der Kunstkapelle

Hemer. Aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um das Coronavirus haben sich Robert und Petra Bluhm dazu entschieden, das für den 28. März geplante Konzert „Memories of Jazz“ in der PeRo-Kunstkapelle abzusagen. „Wir hoffen, dass sich die Lage schnellstmöglichst wieder normalisiert. Wir wollen das Konzert definitiv nachholen und werden den neuen Termin wieder rechtzeitig veröffentlichen“, heißt es in der Mitteilung,