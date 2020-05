Kein „tolles Ergebnis“ für sonnige Tage im Sauerlandpark

Für das erste Wochenende nach der Öffnung des Sauerlandparks zieht Geschäftsführer Thomas Bielawski ein eher verhaltenes Resümee. Weniger Besucher als erwartet haben die Blumenpracht im Park bewundert. Es gibt aber auch Neuigkeiten. So hat der Park nun endlich das angekündigte Online-Ticketsystem eingeführt. Zudem gibt es es Ersatztermine für die Konzerte von Johannes Oerding sowie für Fury in the Slaughterhouse und Jini Meyer.

„Wir hatten am Samstag unter 1000 Besucher. Für einen sonnigen Tag ist das kein tolles Ergebnis“, erklärt Thomas Bielawski. Viele Stammgäste und junge Familien seien gekommen, die froh waren, wieder in den Park zu dürfen. In manchen Fällen musste das Personal, so Bielawski, die Gäste an die Einhaltung der Abstandsregeln oder an das Tragen einer Gesichtsmaske erinnern. Überall im Park gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. In geschlossenen Räumen darf sich nur ein Gast pro zehn Quadratmeter aufhalten. Zudem ist in geschlossenen Räumen ein Mund und Nasenschutz Pflicht. „Insgesamt war es aber sehr ruhig“, sagt der Geschäftsführer des Sauerlandparks. Am Samstag besuchten rund 800 Gäste den Park, am Sonntag etwa 700.

Mithilfe eines QR-Codes Zugang in den Park erhalten

Der verhaltene Besucheransturm auf Landschaftsparks scheint aber auch in anderen Regionen ein Trend zu sein. Auch der Maxipark in Hamm und der Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde melden eine ähnliche Entwicklung, so das Ergebnis einer Konferenz unter den Parkleitern, an der auch Thomas Bielawski beteiligt war.

Kurz nach der Öffnung wurde zudem ein alternatives Ticketsystem für den Park eingeführt. Über den Webshop des Sauerlandparks können Besucher nun online Tageskarten bezahlen. Die Gäste erhalten dann eine PDF-Datei mit einem QR-Code, der am Eingang elektronisch abgelesen werden kann und so den Eintritt gewährt. Auf diese Weise soll auch die Verlängerung von Dauerkarten möglich werden.

Für den erstmaligen Einkauf einer Dauerkarte müssen die Gäste aber weiterhin den Ticketshop des Parks besuchen. Besonders bei der Familienkarte muss festgestellt werden, wer noch die Karte nutzen darf. Ebenfalls möglich soll die Bestellung von Karten für das Autokino sein. Snacks wie Popcorn oder Nachos können auch über den Webshop bestellt werden.

Die Erstellung eines Online-Shops ist eigentlich seit dem vergangenen Jahr in Planung. Aufgrund von technischen Hürden und der nachfolgenden Testphase habe die Einführung, so Bielawski, etwas länger gedauert. „Ich probiere das System lieber intern aus als am Kunden“, sagt Thomas Bielawski. Ursprünglich sollte das System im April eingeführt werden. Doch genau dann musste der Park aufgrund der Corona-Krise schließen. Später musste die Sondernutzung für das Autokino und die Snacks einprogrammiert werden, so dass der Webshop erst seit kurzem genutzt werden kann. Ein Grund für die Dauer könnte auch die Entfernung zum österreichischen Partner sein, der sich seit der Landesgartenschau um die Technik der Eintrittssysteme kümmert. Dieser hatte sich vor zehn Jahren in einer europaweiten Ausschreibung gegenüber einem Mitbewerber aus Schwerte durchgesetzt. Eine Umsattlung auf ein neues System wäre mit hohen Kosten verbunden.

Über sieben verschiedene Bezahlsysteme können die Karten gekauft werden. Darunter befinden sich drei Kreditkarten, Paypal sowie Giropay, BS Payone und der Bezahldienst von Amazon. An allen Toren gibt es außerdem QR-Codes, die direkt auf den Onlineshop verlinken. Ansonsten ist der Shop über die Internetadresse shop.sauerlandpark-hemer.de abrufbar.

Neues Konzertwochenende imJuni des kommenden Jahres

Über den nicht-digitalen Ticketshop des Sauerlandparks, aber auch online über die Seiten der Ticketbetreiber www.eventim.de oder www.adticket.de können die Karten im Vorverkauf für die nun verschobenen Konzerte von Johannes Oerding und Fury and the Slaughterhouse erworben werden. In beiden Fällen müssen sich Fans gedulden. Die Konzerte werden auf das kommende Jahr verlegt.

So ist der neue Termin für das Konzert des Popsängers Johannes Oerding am Freitag, 11. Juni 2021. Auch das Konzert der Hannoveraner Rockband Fury and the Slaughterhouse und Jini Meyer ist für den darauffolgenden Sonntag, 13 Juni 2021, geplant. Ob auch Clueso und Bosse am verschobenen Konzert-Wochenende spielen können, ist noch nicht klar. „Für das Open-Air mit Clueso und Bosse laufen die Gespräche noch“, heißt es in der Mitteilung des Sauerlandparks. Bereits gekaufte Karten für beide Events behalten ihre Gültigkeit.