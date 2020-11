Kein Treffen der Landsmannschaft am Volkstrauertag

Hemer. Die Landsmannschaft Ost- und Westpreußen Hemer wird in diesem Jahr keine Veranstaltung zum Volkstrauertag am Gedenkstein Flucht und Vertreibung im Friedenspark der Stadt Hemer abhalten. Aufgrund der Corona-Beschränkungen entfällt ebenfalls das Treffen im Gemeindezentrum Christkönig. Der Vorstand wird am Volkstrauertag um 15 Uhr einen Kranz und ein Gesteck niederlegen. „Wir danken der Stadt Hemer für den bereitgestellten Kranz“, so der Vorsitzende der Landsmannschaft, Klaus-Arno Lemke.