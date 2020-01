Keine doppelte Kandidatur mehr

Ein halbes Jahr lang hat ein Hemeraner in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis bereits die Werbetrommel für seine Bürgermeister-Kandidatur gerührt, jetzt kommt der überraschende Rückzug: Arne Hermann Stopsack verzichtet auf seine Kandidatur für die FDP in Eitorf. Vor allem berufliche Gründe hätten ihn zu diesem Schritt veranlasst, erklärte Stopsack. Damit verbunden ist auch der Verbleib und das weitere politische Engagement in Hemer.

Im Juli 2019 hatte die FDP in Eitorf die Kandidatur von Arne Hermann Stopsack verkündet. Für die Liberalen ist es dort ein besonders wichtiger Wahlkampf denn es gibt nur drei FDP-Bürgermeister in NRW, in Steinfurt, Stemwede und Eitorf. Dem Eitorfer Bürgermeisterkandidaten Dr. Rüdiger Storch war 2004 der liberale Sensationssieg gelungen. Bei der Kommunalwahl 2009 erreichte er das Traumergebnis von 71,8 Prozent der Stimmen. Die Liberalen gewannen alle 16 Eitorfer Wahlkreise und wurden mit 42 Prozent die stärkste Kraft im Gemeinderat. 2015 war dann eine Stichwahl erforderlich, die Storch mit 51,2 Prozent gegen seinen CDU-Herausforderer gewann. Die FDP allerdings verlor 23 Prozent und wurde mit 19 Prozent hinter der CDU mit 35 Prozent und SPD mit 23 Prozent nur noch drittstärkste Fraktion.

Rückzug kurz vor der offiziellen Nominierung

Nachdem der 60-jährige Dr. Storch den Verzicht auf eine weitere Kandidatur angekündigt hatte, war der Hemeraner Arne Hermann Stopsack gebeten worden, als Bürgermeister zu kandidieren. „Für einen Kommunalpolitiker mit FDP-Parteibuch wäre Bürgermeister die Königsdisziplin“, sagte er über die besondere Chance.

Regelmäßig reiste er seither in die rund 140 Kilometer entfernte Stadt, war bei FDP-Veranstaltungen und Festen zu Gast. Kurz vor der offiziellen Nominierung hat er den Verzicht auf die Kandidatur erklärt. „In den letzten Wochen haben sich die Rahmenbedingungen in Hemer, aber auch in Eitorf, erheblich geändert. Etliche zusätzliche Projekte und Aufgaben werden mich in den nächsten Monaten in der heimischen Region zeitlich erheblich beanspruchen. Ein eigener Bürgermeisterwahlkampf erfordert jedoch besonderen Einsatz und Präsenz vor Ort, erst recht in der heißen Phase. Ich musste mir eingestehen, dass ich unter den neuen Voraussetzungen diesen vollen Einsatz und diese Präsenz in Eitorf nicht werde leisten können“, erklärte Arne Hermann Stopsack am Mittwoch.

Es sei eine Frage der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sowie des Respektes vor den Eitorfer Wählerinnen und Wählern, eine solche Aufgabe nur dann zu übernehmen, wenn man sie mit vollem Einsatz wahrnehmen könne, so Stopsack. Neue berufliche Aufgaben würden das erschweren. „Ein Pro-forma-Kandidat mit gebremsten Schaum will ich nicht sein“, sagte Stopsack gegenüber der Heimatzeitung.

Erneute Kandidaturfür den Hemeraner Rat

„Nach intensiven und offenen Gesprächen mit der Eitorfer FDP-Vorsitzenden Renate Kemmler und dem aktuellen Bürgermeister Dr. Rüdiger Storch sind wir deshalb gemeinsam schweren Herzens zu dem Entschluss gekommen, dass ich auf die angebotene Kandidatur verzichte“, teilt Stopsack mit.

So werden sich die Liberalen in Eitorf einen neuen Bürgermeister-Kandidaten suchen müssen. Aktuell gibt es damit in Eitorf nur einen Kandidaten: Die CDU hatte im Januar die Wahl unter zwei Kandidaten und stellte Sascha Grendel auf.

Im Falle seiner Bürgermeisterwahl hatte Arne Hermann Stopsack seinen Umzug nach Eitorf angekündigt, nun bleibt er in Hemer, wo er bei der Kommunalwahl ebenfalls für den Rat antritt. „Somit werde ich politisch auch nach der Kommunalwahl im September 2020 in und für Hemer aktiv sein und meine Energie sowie meine Ideen in der FDP-Fraktion im Rat einbringen“, sagte der Liberale.

Hemers FDP freut es, schließlich will Stopsack auch wieder in den Rat einziehen. „Aus Sicht der Hemeraner FDP und der Politik in Hemer freue ich mich sehr, dass Arne Hermann Stopsack uns erhalten bleibt. Gerade im Wahlkampf und dann nach der Kommunalwahl ist er für die FDP in Hemer ein politisches Schwergewicht, auf das wir ungern verzichtet hätten!“, erklärte die Ortsvorsitzende Andrea Lipproß in einer Pressemitteilung.