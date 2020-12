Keine freien Plätzemehr an Heiligabend

Hemer. Unsere Übersicht über die Weihnachtsgottesdienste hat für eine wahre Anmeldeflut in den Gemeinden gesorgt. Für die Gottesdienste an Heiligabend im Paul-Schneider-Haus und in der Christuskirche sind keine Anmeldungen mehr möglich. Es sind bereits alle verfügbaren Plätze belegt, teilt die evangelische Kirchengemeinde Hemer mit. Eine Anmeldung für die Kurzgottesdienste in der Ebbergkirche und für den Open-Air Gottesdienst in Ispei ist jetzt auch über das Online-Formular auf der Homepage www.kirche-hemer.de möglich.