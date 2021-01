Keine Krankenfahrt für Corona-Patienten

Hemer. Da die Kassen zusätzliche Gebühren nicht zahlen, lehnt MK Ambulanz den Transport für bestimmte Versicherte ab.

Sascha Zierke sieht sein Unternehmen MK-Ambulanz als Bindeglied zwischen Taxi-Fahrten und Krankenwagen-Transporten. Seine 16 Fahrzeuge sind für liegende und Rollstuhl-Patienten ausgelegt. Ausgestattet sind sie mit einer Trage, einer Rampe sowie einen Tragestuhl. Auch Corona-Patienten kann Sascha Zierke rechtlich gesehen transportieren. Die zusätzlichen Kosten, die durch die Einhaltung der Hygienevorschriften dazukommen, übernehmen allerdings viele Kassen nicht. Deswegen hat sich sein Unternehmen dazu entschlossen, Corona-Patienten der Barmer, der Techniker Krankenkasse und der DAK Gesundheit bis auf weiteres abzulehnen.

Kein Ausgleich von den Krankenkassen

Sascha Zierke beziffert die Materialkosten mit 20 Euro und den Zeitaufwand durch die Desinfektion der Flächen mit Personalkosten von zehn Euro. Und diesen Betrag hat er auch von den Krankenkassen verlangt. In der Regel fahren bei einen Krankentransport seiner Firma zwei Personen mit. Ein Fahrer und eine Person zur Betreuung des Patienten. Um die Hygienevorschriften erfüllen zu können, sind, so Zierke, drei Sätze von Einmalkitteln, Schutzhauben, FFP2-Masken und weiteren Materialien nötig. Dann müsse die gesamten Fläche noch gereinigt werden.

Bei der AOK gab es laut Zierke eine Lösung für die Mehrkosten. 26 Euro wurden ihm zugebilligt und vertraglich als Desinfektionspauschale deklariert. Kleinere Krankenkassen wie die Betriebskrankenkassen lassen die AOK-Verträge gegen sich gelten, wie es Zierke beschreibt. Von daher gebe es in dieser Hinsicht auch keine Probleme. Zum ersten Mal auf Granit gestoßen ist Zierke bei der Barmer. „Auf die Antwort warte ich heute noch“, schildert Zierke. Im November hatte er die Anfrage geschickt. Sein Beschluss darauf: „Dann werden wir Barmer-Patienten nicht mehr fahren.“ Bei der Techniker Krankenkasse sah es zu Beginn laut Zierke erst einmal so aus, als würde es eine Lösung geben können. Die Anfrage wurde, so Zierke, erst einmal wochenlang bearbeitet. Mangels einer vertraglichen Vereinbarung könne man die Gelder nicht bewilligen. Schlussendlich habe die Krankenkasse einen Zuschlag in Höhe von fünf Euro bewilligt. „Das fängt die Kosten nicht annähernd auf“, sagt Sascha Zierke. Fahrten von mit Corona infizierten Patienten der Techniker Krankenkasse lehnte das Unternehmen seitdem aus wirtschaftlichen Gründen ab.

Bei der DAK gab es laut Zierke erst einmal Einzelfallentscheidungen mit gesonderten Verträgen. „Zwei Mal hat das auch funktioniert“, schildert der Geschäftsführer von MK Ambulanz. Dann erklärte die Krankenkasse, dass die Einzelfallprüfung zu viel Personal binde. Wenn er die Patienten ablehne, wolle die Krankenkasse die Kosten für einen Krankentransportwagen übernehmen. Eine teurere Variante im Vergleich zu den Leistungen von MK Ambulanz. Der Briefverkehr dazu liegt der Redaktion vor. Sascha Zierke hat sich auch mit seinem Anliegen mit einem Offenen Brief an das Bundesministerium für Gesundheit gewendet.

Rund zehn bis zwölf Corona-Patienten transportiert Zierke laut eigenen Angaben pro Woche mit seinen Fahrzeugen. Rechtlich gesehen gilt die Leistung als Mietwagen. Allerdings hat er die Erlaubnis, Corona-Patienten zu transportieren, wenn er die Hygienevorschriften erfüllt. „Die Unternehmen, die vor Corona Krankentransporte übernehmen durften, dürfen es jetzt auch“, verweist der Kreis auf die Regelungen des Robert-Koch-Instituts. Denn auch Corona-Kranke müssen zur Dialyse oder zu anderen wichtigen ärztlichen Terminen. Würde es die Krankenfahrten nicht geben, würde dies laut Kreis die Rettungs- und Krankenwagen überfordern.

Die VDEK, der Verband für Ersatzkassen, der auch die Techniker Krankenkasse, die Barmer und die DAK vertritt, erklärt auf Anfrage, dass es für die Übernahme der Kosten durch die Hygienemaßnahmen keine rechtliche Grundlage gebe und dies auch nicht Vorschrift sei. Aus diesem Grund sehe die VDEK keinen Anlass für eine zusätzliche Bezahlung.

Zuschlag für Krankenfahrten im ersten Lockdown

Insgesamt war die Corona-Zeit wie für viele Betriebe nicht leicht für die Anbieter von Krankentransporten. Dies erklärt auch Jörg Beer, Geschäftsführer des Verbands des privaten gewerblichen Straßenpersonenverkehrs. Aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften mussten die Krankentransporte mehr Zeit aufwenden als sonst. Beim Abholen einer bettlägerigen Person aus einem Altenheim mussten die Mitarbeiter zum Beispiel viele Tests über sich ergehen lassen. Das habe Zeit gekostet. Ein Zuschlag von drei Euro pro Fahrt wurde den Krankentransporten während des ersten Lockdowns rückwirkend zum 1. April 2020 bis zum 31. Mai ausgelobt. Danach, auch beim zweiten Lockdown, wurde der Zuschlag nicht mehr von den Kassen bezahlt. „Da gab es keine Unterstützung“, kritisiert Jörg Beer.

Sigrid Averesch-Tietz, Pressesprecherin der VDEK, erklärt dagegen, dass die Kassen die Zahlungen aufgrund der veränderten Lage nicht mehr weitergeführt haben.