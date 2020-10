Keine Kriege, nur Auslandseinsätze

Hemer. Okko Herlyn und Heike Kehl präsentieren „Frieden fängt beim Frühstück an“ in der Ebbergkirche.

Seit 75 Jahren gibt es innerhalb der Grenzen der Europäischen Union keinen Krieg mehr. Heike Kehl und Okko Herlyn haben in ihrer Revue „Frieden fängt beim Frühstück“ am Freitag in der Ebbergkirche darauf verwiesen, dass der Gedanke an Frieden und die Erinnerung an die Abscheulichkeiten des Krieges dennoch wichtig sind. Neben eigenen Texten und Liedern haben die beiden Künstler auch Antikriegsdichter wie Hanns Dieter Hülsch, Wolf Biermann und Kurt Tucholsky zitiert.

„Soldaten sehn sich alle gleich, lebendig und als Leich“

Vor allem wie der entfernte Krieg in Krisenregionen von den Medien transportiert wird, kritisieren Heike Kehl und Okko Herlyn. „Kriege sind vom Erdboden verschwunden. Und Syrien, Afghanistan und Somalia sind doch keine Kriege. Es sind kriegsähnliche Zustände, bewaffnete Konflikte, Auslandseinsätze“, schreit es Herlyn empört hervor. Das Wort Krieg werde vor allem in Geschichtsbüchern verwendet und nicht, um aktuelle Zustände zu beschreiben. „Wo ist der Krieg? Wer hat ihn uns genommen? Ich hätt` ihn gern wieder, aber bitte nur das Wort“, singt es Heike Kehl. Mit der Rezeption des Krieges durch Gedichte vom Anfang des 20. Jahrhunderts und Antikriegslieder der 60er und 70er Jahre betrachten die beiden Künstler schließlich die tatsächlichen Schrecken des Krieges. „Soldaten sehn sich alle gleich, lebendig und als Leich“, heißt es beispielsweise in dem Lied „Soldat, Soldat“ von Wolf Biermann. „Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben“, zitieren sie das Gedicht „Der Graben“ von Kurt Tucholsky, um danach wieder darauf hinzuweisen, wie der Zuschauer täglich in den Nachrichtensendungen den Krieg betrachtet.

In „Kriegsvoyeure“ von Helmut Ruge zeigen sie auf, wie der Krieg in Sendungen wie Heute und der Tagesschau für das Publikum wie Unterhaltungssendungen wirkt. Polemisch zitieren sie einen Zuschauer, der sich beschwert, dass der Iran-Krieg viel zu lang war und der Irak-Krieg wie eine Wiederholung wirkte. „Wenn uns der Krieg zu laut wird, können wir es immer noch leiser machen“, überspitzt das Künstlerpaar, wie die Fernsehberichte auf das Publikum wirken.

Allerdings haben sich Heike Kehl und Okko Herlyn in ihrer Revue auch anderen Themen zugewendet. Bei die „Schlange ist Schuld“ geht es zum Beispiel um die ständige Suche nach einem Sündenbock, die schließlich unter anderem zu Ausländerfeindlichkeit führt. „An mir liegt es jedenfalls nicht“, so die Quintessenz des Textes. Ebenso kritisieren sie den Umgang miteinander in den sozialen Netzwerken. „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Von Nachdenken war hier aber nicht die Rede“, so die Künstler.