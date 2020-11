Keine Kultur im JuK und im Alten Casino

Hemer. Zahlreiche Veranstaltungen fallen aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen aus.

Aufgrund der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und anderer Einflüsse müssen weitere Veranstaltungen des Sauerlandparks Hemer und des Kulturbüros der Stadt Hemer abgesagt oder verschoben werden. Dies betrifft die Veranstaltung von „Archie Clapp“ im Jugend- und Kulturzentrum am Park für Freitag, 20. November (20 Uhr), das einen Tag später geplante „Rudelsingen“ im Alten Casino am 21. November (19.30 Uhr) und den Auftritt von Nicole Staudinger im JuK am 11. Dezember (20 Uhr). Das ursprünglich für November 2020 geplante Konzert von „Wingenfelder“ im Alten Casino wird auf Sonntag, 7. November 2021 (19.30 Uhr) verschoben. Weitere Infos gibt es unter www. sauerlandpark-hemer.de.