Keine Quarantäne mehr für 52 Schüler

Hemer. 52 Schüler und drei Lehrer sind aufgrund eines Corona-Falls in der Freiherr-vom-Stein-Schule seit zwei Wochen in Quarantäne. Nun kann das Gesundheitsamt Entwarnung geben. Auch der zweite Abstrich hat bei den betroffenen Kontaktpersonen keine Corona-Infektion ergeben. Alle Kinder können, so schreibt es die Schule auf ihrer Internetseite, ab dem heutigen Dienstag in den Präsenzunterricht zurückkehren. Laut der aktuellen Statistik vom Kreis befinden sich noch drei Infizierte und 47 Kontaktpersonen in der Felsenmeerstadt.