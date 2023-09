Keine Zukunft für alte Gerätehäuser in Hemer?

Hemer. Standorte und Zustand der Feuerwehr-Gerätehäuser bereiten der Stadt Hemer Sorgen. Auch die Löschwasserversorgung wird geprüft.

Gleich drei Feuerwehrgerätehäuser in Hemer dürften mittel- oder langfristig keine Zukunft haben. Notwendige Ersatzbauten werden der Stadt erhebliche Kosten verursachen. Im Vorfeld des neuen Brandschutzbedarfsplanes hat die Stadt Machbarkeitsstudien für die Gerätehäuser in Auftrag gegeben und die machen wenig Hoffnung auf kostengünstige Lösungen.

Für das Gerätehaus in Deilinghofen als Anbau an der Grundschule halten die Gutachter nur einen Neubau für sinnvoll. Ein Grundstück an der Europastraße wurde als geeignet eingestuft. Auch für das Gerätehaus Ihmert hat die Machbarkeitsstudie das Grundstück als nur bedingt geeignet und nicht empfehlenswert eingestuft. Auch in Ihmert soll ein Alternativstandort geprüft werden. Gleiches gilt für das Gerätehaus in Sundwig. Zusätzlich zur Feuer- und Rettungswache ist auch ein „Tagesalarmstandort“ in der Stadtmitte weiterhin Thema. Der Parkplatz hinter McDonald’s wurde als geeignet eingestuft. Was wann umsetzbar ist, sollen der Brandschutzbedarfsplan und die Finanzplanung aufzeigen. Im Herbst sollen erste Ergebnisse vorliegen.

Hydranten werden auf ihre Kapazität getestet

Zwischen der Theorie und der Praxis klafft oft eine große Lücke: Ob dies auch auf die Versorgung mit Löschwasser in der Stadt zutrifft, sollen jetzt Messungen klären. Der Betriebsausschuss für eigenbetriebliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung hatte nach dem Großbrand auf Kesbern eine Löschwasserbedarfsanalyse beschlossen. Das Soll-Konzept ist mittlerweile erstellt, die Daten der Wasserversorger liegen vor. Da diese allerdings nur Schätzwerte liefern, wurde eine Firma beauftragt, die tatsächliche Kapazität der Hydranten zu messen. Die Politik macht Druck. Das Sicherheitsinteresse der Bevölkerung muss im Vordergrund stehen“, sagte Wolfgang Römer (CDU) im Ausschuss. So sollen sofort Maßnahmen eingeleitet werden, wenn es Defizite gibt.

Geländewagen bleibt umstritten

So sieht das gewünschte UTV Utility Terrain Vehicle aus. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Schwer tut sich die Politik weiterhin mit einer geplanten Neuanschaffung der Feuerwehr. In der Juni-Sitzung wurde dem Betriebsausschuss ein Utility Terrain Vehicle (UTV) präsentiert, das die Feuerwehr in Altena im Einsatz hat. Das rund 60.000 Euro teure Fahrzeug ist bislang mit einem Sperrvermerk versehen, der auch in der letzten Sitzung nicht aufgehoben wurde. Vor allem die Grüne Alternative (GAH) äußerte Bedenken. „Ein UTV ist nicht das richtige Fahrzeug, es fehlt die Alternative“, sagte Lisa-Marie Hofsäss-Bornfelder mit Blick auf umliegende Städte, die andere Fahrzeuge wie geländegängige Pick-up einsetzen. Das Risiko für ungeübte Fahrer sei sehr hoch. „Es ist ein sehr spezielles Fahrzeug, andere Lösungen wären die besseren“, sagte Hans-Georg Humpert (GAH). Nun soll die Feuerwehr Alternativen vorstellen und mit dem gewünschten UTV abwägen. Das Fahrzeug wird den Ausschuss weiter beschäftigen.

Andere Fahrzeuge sind bestellt. So rechnet die Feuerwehr noch bis Jahresende mit der Lieferung eines Notarzteinsatzfahrzeugs und zweier Rettungswagen. Für drei Löschfahrzeuge HLF 20 läuft die Auftragsvergabe.

Dank an Arbeitgeber für Freistellung der Retter

Hemers Feuerwehr hätte auch gerne Arbeitgeber geehrt, die ihre Mitarbeiter für Feuerwehreinsätze unkompliziert freistellen. Das nordrhein-westfälische Ministerium des Innern verleiht auf Vorschlag die Förderplakette an private Arbeitgeber aus NRW, die in Freiwilligen Feuerwehren in besonderer Weise unterstützen. Durch die Stadt Hemer wurde dem Innenministerium auch ein Arbeitgeber aus Hemer vorgeschlagen. „Leider wurde der Vorschlag bei den zehn zu ehrenden Unternehmen nicht berücksichtigt“, berichtete Feuerwehrchef Markus Heuel. Durch das Innenministerium wurde das besondere Engagement aber durch ein Schreiben gewürdigt.

