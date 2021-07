Kerzen und Platten für die Ebbergkirche in Hemer

Hemer. Das Team der Stadtkirchenarbeit ist froh, dass sich nach der langen Zwangspause in die Corona-Pandemie wieder etwas bewegt.

„Hier passiert wieder etwas!“ Das Team der Stadtkirchenarbeit ist froh, dass sich nach der langen Zwangspause durch die Corona-Pandemie endlich wieder was bewegt. Langsam rollt am Ebberg das Leben wieder an. Passend dadurch präsentiert die Stadtkirchenarbeit sogenannte Kirchen-Bausteine in Form von Kerzen.

Auf den Kerzen ist der Taufstein aus der Ebbergkirche als Motiv abgebildet. 250 Exemplare hat die Stadtkirchenarbeit produzieren lassen, diese werden jetzt bei Veranstaltungen in der Ebbergkirche zum Preis von fünf Euro verkauft. So können die Besucher und Kulturfans Solidarität zeigen und die Kulturarbeit vor Ort unterstützen.

Kindergarten in Sundwig hat schon Schieferplatten bemalt

Zudem werden Paten gesucht, die eine der alten Schieferplatte von der Ebbergkirche kreativ und künstlerisch gestalten wollen. Derzeit sind bereits zwischen 80 und 100 Schieferplatten unterwegs, so hat der evangelische Kindergarten Kastaniennest in Sundwig 30 Exemplare zum Gestalten übernommen. Ob bemalt oder mit einem Spruch verziert, sollen die Platten später auch zu Gunsten des kulturellen Neustarts verkauft werden. Wer Interesse hat, für die Stadtkirchenarbeit künstlerisch tätig zu werden und auch eine Schieferplatte gestalten möchte, sollte sich an Pfarrer Rolf Neuhaus unter 0177/6265043 oder timpeneuhaus@web.de wenden. Das Projekt steht nicht im direkten Zusammenhang mit der Aktion „F(r)isch ans Werk“.

Wichtig ist dabei die Tatsache, dass die Schiefertafel keinesfalls nur mit christlichen Symbolen verziert werden darf – alles ist möglich, sodass es hinterher eine bunte Mischung gibt. Aber es wird nicht nur Geld für den kulturellen Neustart gesammelt, sondern auch schon ganz konkret Projekte in der Ebbergkirche angegangen.

Die Besucher lechzen nach Musik, Kabarett, Lesungen, Ausstellungen oder Theaterproduktionen nach der langen Zeit der Entbehrungen, wie die Mitglieder der Stadtkirchenarbeit sagen. Gerne wolle man den Wünschen nachkommen. So ist unter anderem schon eine Veranstaltung mit Weltmusik geplant. Im August soll dann auch die Ausstellung „Lieblingsorte in Hemer“ stattfinden. Sie liegt sozusagen auf Halde.

Ebenfalls soll ein Figurentheater für Herbst engagiert werden. Möglich macht dies mitunter ein Fond, der die ausgefallenen Einnahmen durch Besucherbegrenzung etwas lindert. Derzeit ist die Anzahl der Besucher in der Ebbergkirche aufgrund der Corona-Schutzverordnung noch auf 50 Personen begrenzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer