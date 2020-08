Kind stürzt auf den Kopf

Hemer. Wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelmes ist, wurde am vergangenen Freitag bei einem Unfall an der Mendener Straße deutlich. Eine 35-jährige Lüdenscheiderin befuhr gegen 17.15 Uhr mit ihren zwei Töchtern mit Fahrrädern den Gehweg der Mendener Straße in Hemer. Die vorausfahrende fünfjährige Tochter geriet in Höhe der Hausnummer 64 mit ihrem Fahrrad ins Schlingern und stürzte dann auf die Fahrbahn. Zunächst prallte sie dort mit dem Kopf gegen den Pkw eines 79-jährigen Mendeners, der die Mendener Straße in Richtung Menden befuhr. Dann schlug sie nochmals mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.

Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in das St. Elisabeth-Hospital in die Nachbarstadt Iserlohn gebracht. Es konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Offensichtlich ist durch das Tragen eines Fahrradhelmes Schlimmeres verhindert worden.

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 8.25 Uhr an der Teichstraße ereignete. Eine 42-jährige Hemeranerin beabsichtigte, von der Teichstraße nach links in die Landhauser Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 72-jährigen Hemeraner, der die Landhauser Straße mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Sümmern befuhr. Dadurch, dass die Hemeranerin dem Mann die Vorfahrt genommen hatte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.