Kinder lernen in Hemer viele Instrumente kennen

Im Rahmen des vom Schulministerium aufgelegten Förderprogramms „Extra-Zeit zum Lernen“ bietet die Musikschule der Stadt Hemer in der letzten Ferienwoche verschiedene, gebührenfreie Workshops an, die zur Aufholung nicht realisierter Bildungschancen während der pandemiebedingten Schließungen aus dem vergangenen Jahr dienen.

Die Workshop-Woche startet in Form zweier Trommelkurse für Grundschulkinder, wobei der Percussion-Kurs 1 jeweils am Montag, 9. August, und Dienstag, 10. August, von 10 bis 13 Uhr dauert und sich der zweite Kurs jeweils von 13 bis 16 Uhr anschließt. Die gemeinsame Leitung beider Kurse wird von den bereits aus den Grundschulkursen bekannten Lehrkräften Andreas Ruhnke und Philip Staege übernommen. Sie werden zum Beispiel verschiedene Trommelrhythmen in Drum-Circles vorstellen, diese gemeinsam mit den Kindern ausprobieren und weiterentwickeln.

Grundschulkinder probierenInstrumente aus

Des Weiteren folgen nach dem erfolgreich durchgeführten Instrumentenkarussell in der ersten Ferienwoche in der letzten Woche noch zwei weitere Tage mit Workshops zum Kennenlernen und Ausprobieren von diversen Musikinstrumenten für Grundschulkinder: Die Kinder werden über die gesamte Dauer in der Musikschule betreut und durchlaufen nach und nach alle vier Stationen, die mit jeweils mindestens zwei Lehrkräften besetzt sind.

Von Harfe über Violine bis zum Schlagzeug

Nach einem morgendlichen Warm-Up mit Gesang und Bodypercussion stellen die Lehrkräfte die Instrumente in den kleinen Gruppen vor und zeigen den Kindern wie sie selbst erste, gemeinsame Musizierversuche auf den Instrumenten unternehmen können: Am Donnerstag, 12. August, von 8.30 bis 14.30 Uhr werden die Saiteninstrumente Harfe/ Klassische Gitarre, die Holzblasinstrumente der Blockflötenfamilie, die beiden Streichinstrumente Violine/ Kontrabass sowie die Tasteninstrumente Klavier/ Akkordeon vorgestellt. Am Freitag, 13. August, folgt im gleichen Zeitrahmen das dritte Instrumentenkarussell für die Instrumente Cello/Violine, Trompete, Schlagzeug/Drumset/Trommeln sowie Baglama/Klassische Gitarre/ E-Gitarre/ E-Bass.

Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen bietet die Musikschule in Zusammenarbeit mit der Gesamtschule einen Gesangs- und Musicalworkshop an drei Tagen von Mittwoch, 11. August, bis Freitag, 13. August, an. Dieser Workshop bietet laut Pressemitteilung der Stadt die Möglichkeit, die eigene Stimme zu entdecken, sich in den Bereichen Rock-Pop/ Musical/ Klassik gesanglich und tänzerisch auszuprobieren und Bühnenpräsentationen unter professioneller Anleitung zu erarbeiten.

Den Abschluss bildet ein Streicherworkshop für Anfänger und Fortgeschrittene, der am Montag, 16. August, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Musikschule stattfinden wird. Unter der Anleitung der Cellolehrerin Yu und der Geigenlehrerin F. Enders werden erste Stücke erarbeitet, die gemeinsam von Anfängern ohne Vorkenntnisse mit bereits erfahreneren Schülerinnen und Schülern am Ende des Tages in einem Mini-Konzert aufgeführt werden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind ab sofort über das Musikschulsekretariat (Tel. 02372/551-741) zu bekommen, die Teilnahme an den Kursen ist gebührenfrei.

