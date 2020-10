Kinder zeichnen ihre Lieblingsplätze

Hemer/Menden. Ingo Due plant ein Buch, in dem Kinder ihre Lieblingsorte in Hemer beschreiben, um anderen Tipps für die Freizeitgestaltung zu geben.

Die Idee kommt beim Spaziergang mit den Enkeltöchtern Bella und Romy. Ingo Duee und Jochen Zurnieden haben Besuch der achtjährigen Zwillinge und schlagen den beiden vor, mal „durch die Felder“ zu gehen. Natürlich sind damit Feldwege gemeint. „Unterwegs haben wir gemerkt, dass das für die Mädels nicht so cool war“, sagt Ingo Due. Aber was finden die Kinder denn cool, was mögen sie und wie und wo verbringen die Jungen und Mädchen denn gerne ihre Zeit? Diese Fragen gehen Ingo Due nicht mehr aus dem Kopf, und es wächst eine Idee. Er möchte ein Buch herausbringen, in dem Kinder für Kinder erzählen, was sie gerne in der Freizeit machen.

Buch lebt auch von den Illustrationen

Als der Künstler erzählt, was ihm da so vorschwebt, leuchten seine Augen. In seinem Buch sollen Hemeraner Jungen und Mädchen im Kindergarten- und Grundschulalter zu Wort kommen. Der Mendener möchte wenig Fotos von den Plätzen, die die Kids ihren Lieblingsplatz nennen, sondern vielmehr das Buch mit Kinderzeichnungen illustrieren. „Dazu soll es dann einen Text geben, den die Kinder selbst oder aber ihre Eltern aufschreiben“, erläutert Ingo Due. Falls die Eltern das übernehmen, sei es ihm wichtig, dass es die Worte der Kinder bleiben, sagt er und nennt gleich ein paar Beispiele: So können die Kinder ihren Lieblingsspielplatz benennen, ihren Lieblingsort im Sauerlandpark beschreiben oder auch ihr Lieblingseis in der Eisdiele. Vielleicht gibt es ja auch bekannte Plätze, die noch nicht jeder kennt. Vielleicht haben sie auch eine Lieblingspommesbude oder einen tollen Platz im Park oder in der Stadtmitte, wo sie gerne sind.

Gerne kann die Benennung der für die Kinder schönsten Freizeitgestaltung auch nach Jahreszeiten unterschieden werden, denn im Sommer ist der Lieblingsspielplatz sicher toll, hat aber im Herbst oder Winter nicht mehr den besonderen Reiz.

Eltern können per E-Mail Kontakt aufnehmen

„Kinder sehen die Stadt doch ganz anders“, hofft Ingo Due auf eine große Resonanz, und so hat er auch schon einen Arbeitstitel gefunden: „Kinderaugen“. Ob der Name dann letztlich auch auf dem Cover zu lesen ist, steht noch nicht genau fest. Kinder und Eltern können sich mit Ingo Due per E-Mail in Verbindung setzen: jochen-ingo@t-online.de

Ingo Due lebt in Menden, ist aber Hemer sehr verbunden und auch dort viel unterwegs. In der Coronazeit fallen für ihn als Sänger wie für alle Künstler fast alle seiner Auftritte weg, und so möchte er sich nun Zeit für dieses Herzensprojekt nehmen.

Wenn das Buch von Kindern für Kinder in der Felsenmeerstadt ein Erfolg wird, kann er sich vorstellen, das Projekt auch in anderen Städten umzusetzen. So zum Beispiel auch in der Nachbarstadt Menden, wo der Künstler mit seinem Mann zu Hause ist.