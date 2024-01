Kindesmissbrauch in Hemer: Angeklagter legt Geständnis ab

Hemer Die Nichten des 33-Jährigen waren zum Tatzeitpunkt höchstens sieben Jahre alt. Der Hemeraner Fall wird vor dem Landgericht noch einmal verhandelt.

Mit einem umfassenden Geständnis hat im Landgericht Hagen der Prozess gegen einen 33-jährigen Angeklagten begonnen, der zwischen März 2014 und März 2016 zwei seiner Nichten in Hemer sexuell missbrauchte. Die Kinder waren damals höchstens sieben Jahre alt. Zum Zeitpunkt der ersten daraus resultierenden Verurteilung durch eine Kammer des Landgerichts am 23. Mai 2019 war nur der sexuelle Missbrauch gegenüber einer der beiden Schwestern bekannt. Vor Gericht leugnete der Angeklagte damals die Straftaten. Nun bestätigte er mit seinem Geständnis, dass ihn die Richter damals zu Recht verurteilt hatten. Weitere Straftaten mussten bei der Findung des Strafmaßes einbezogen werden, sodass der Angeklagte 2019 zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde.

Die Richter gingen von einem „einfachen“ sexuellen Missbrauch aus, bei dem es im Gegensatz zum schweren sexuellen Missbrauch nicht zu einem Eindringen in den Körper kam. Der Angeklagte hatte beide Mädchen dort gestreichelt, wo seine Hand absolut nichts zu suchen hatte. Einige seiner zahlreichen Vorstrafen wegen Diebstählen und massiven Tätlichkeiten gegenüber seiner damaligen Freundin hatte er bereits verbüßt.

Die Vorgeschichte zu den Taten

Mit nur 14 Jahren wurde er wegen der Beteiligung an einer Vergewaltigung in Lüdenscheid zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Das fehlende Geständnis wegen der Taten in Hemer und die hohe Rückfallgeschwindigkeit nach der Entlassung aus der Haft trieben das Strafmaß weiter in die Höhe. Seine Schwester, die Mutter der beiden Mädchen, hatte ihn nach der Entlassung in ihrer Wohnung in Hemer aufgenommen.

Dort entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen dem Angeklagten und seinen beiden Nichten, das er für seine Zwecke ausnutzte. In einer Erklärung, die sein Verteidiger Philippos Botsaris in seinem Auftrag abgab, bekannte sich der Angeklagte zu seiner Verantwortung: Er sei „komplett falsch” mit der großen Sympathie einer der beiden Schwestern umgegangen. Im jetzigen Strafverfahren geht es um eine Tat gegenüber der zweiten Geschädigten. Sie sei dem Angeklagten „nicht ganz so zugewandt” gewesen, hieß es.

Einen großen Schaden angerichtet

Der Anwalt machte deutlich, dass sein Mandant mittlerweile erkannt habe, „was er für einen Schaden angerichtet hat”. Der Angeklagte ergänzte Ausführungen zu seinem Sinneswandel: „Die Haft hat mir ermöglicht, klarer auf meine Vergangenheit blicken zu können.” Die Justizvollzugsanstalt hatte ihm eine intensive Sexualtherapie in Zusammenarbeit mit der Anstaltspsychologin ermöglicht.

Das Geständnis des Angeklagten erspart den Zeugen eine weitere Aussage vor Gericht. Ihre früheren Angaben sollen auf dem Wege des Selbstleseverfahrens in das Strafverfahren eingeführt werden. Der Vorsitzende Richter Jörg Weber-Schmitz berichtete von seinem Eindruck, dass bei der betroffenen Familie nach großer Beunruhigung durch die gerichtlichen Ladungen nun eine gewisse Erleichterung eingekehrt sei. Den Angeklagten erwartet eine neue Gesamtstrafe für die Übergriffe gegenüber beiden Mädchen. Den größten Teil seiner Haftstrafe hat er deshalb schon hinter sich. Er wird allerdings nicht im März entlassen, sondern muss noch mit einer Verlängerung seiner Haftzeit um einige Monate rechnen. Der Prozess wird am 23. Januar fortgesetzt.

