Bredenbruch. Die Bredenbrucher Wandernadel können Kinder zusammen mit ihren Eltern mittwochs, 11. März und 13 Mai, oder freitags, 17. April und 26. Juni, von 14 bis etwa 16 Uhr erwandern. Treffpunkt ist das Familienzentrum „Auf Draht“ an der Ihmerter Straße 102. Bereits im vergangenen Jahr machten sich viele große und kleine Wanderer auf den Weg, um gemeinsam die Bredenbrucher Wandernadel zu erwandern. Da alle so viel Spaß an der Sache bekommen haben, geht das Familienzentrum nun in die nächste Runde.

Geplant sind insgesamt vier kindgerechte Wanderungen von jeweils etwa anderthalb Stunden, die sich alle rund um Bredenbruch/Ihmert bewegen. Eine Pause mit gefülltem Picknickrucksack darf natürlich auch nicht fehlen und ist stets ein kleines Highlight. Damit auch ein kleiner Anreiz gegeben ist, wird es einen „Wanderpass“ geben, auf dem die Teilnehmer bei jeder erfolgreichen Wanderung einen Stempel sammeln können. Wenn drei Stempel fleißig erwandert wurden, wird zum Abschluss die „Bredenbrucher Wandernadel“ verliehen. Auch wenn an diesen vier Terminen die Stempelkarte nicht komplett gefüllt wird, verfällt die Karte nicht. Nach den Sommerferien geht es mit neuen Terminen weiter. Eine Anmeldung ist bei Susanne Gimpel unter 02372/80834 möglich.