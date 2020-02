„Kirche muss in Bewegung bleiben und sich verändern“

Seit Februar teilen sich Sonja Timpe-Neuhaus und Rolf Neuhaus die Pfarrstelle Süd in Hemer. Sie kümmert sich vor allem um die Kitas, während er die Stadtkirchenarbeit übernimmt. Erste Erfahrungen in Hemer haben sie schon gesammelt. Im Interview erzählen sie, was sie sich in Zukunft vornehmen und was ihre Vorstellung von guter Gemeindearbeit ist.

Haben Sie sich im neuen Pfarrhaus schon eingelebt? Oder sind Sie gedanklich noch ein bisschen in Rotthausen?

Sonja Timpe-Neuhaus: Wir haben uns hier gut eingelebt. Es ist alles freundlich und hell, und wir sind gerne hier.

Rolf Neuhaus: Manchmal geht noch ein Gedanke zurück. Es ist ja klar, dass man noch einmal zurückdenkt, was war. Aber eigentlich geht der Blick nach vorne.

Was sind denn jetzt die nächsten Schritte?

Sonja Timpe-Neuhaus: Wir wollen noch mal genauer kennenlernen, was vorhanden ist. Was die einzelnen Gruppen und Kreise selber gerne möchten. Ich glaube, was alle gerne möchten, ist, sich gegenseitig stärker wahrzunehmen, und das, was getan wird. Sich stärker vernetzen und auch gemeinsam etwas zu tun und etwas entwickeln, ist auch das Ziel.

Rolf Neuhaus: Um noch etwas zu ergänzen. Ich würde den ganzen Bezirk in seiner Gesamtheit sehen. Nicht nur den Stadtteil Sundwig, sondern auch Westig und alles, was wie Ispei noch dazu gehört. Das müssen wir, glaube ich, noch einmal stärken. Und was vielleicht noch ambitionierter ist, dass wir darüber hinaus einen Blick auf das Ganze der Kirchengemeinde richten.

Wie würde für Sie denn gute Stadtkirchenarbeit aussehen?

Rolf Neuhaus: Es sind meiner Meinung nach drei Schritte. Das erste ist, wahrzunehmen, was es schon an Gutem gibt. Dass man das ernst nimmt und anerkennt, was die Gemeindemitglieder alles so geschafft und geleistet haben. Das zweite ist, dass wir da mit neuen Ideen hereinkommen, die ich vielleicht gar nicht mal vorgebe, sondern anrege, wo wir etwas kreativ gemeinsam entwickeln. Und das kann offen sein, wo diese Kulturarbeit hingeht. Im Mai plane ich einen Ideentag, wo ich möglichst viele Leute aus allen Bereichen, nicht nur aus kirchlichen Strukturen, gerne dabei hätte.

Und das dritte?

Rolf Neuhaus: Das dritte ist, dass wir uns mit Herrn Hofmann vom Kulturbüro treffen und mit Leuten aus dem Sauerlandpark. Um mal mit denen zu reden und zu erfahren, was sie sich noch für die Ebbergkirche vorstellen. Ziel kann es ja nicht sein, dass wir wie verrückt einen neuen Kulturstandort „hochpowern“ und alle sagen: Wir machen nur ein Konkurrenzangebot zu dem, was sowieso schon super läuft.

Apropos frische Ideen. Sie haben ja auch mit einer Gelsenkirchener Theatergruppe die Passionsspiele nach Hemer gebracht. Gibt es noch mehr Kooperationen mit ihrer früheren Heimat Rotthausen?

Sonja Timpe-Neuhaus: Nein, eigentlich nicht. Das ist jetzt eher etwas Einmaliges. Das ist ja auch nicht jedes Jahr. Die Gruppe besucht auch gerne Auftrittsorte außerhalb von Gelsenkirchen. Das hat eher etwas mit dem Übergang zu tun.

Rolf Neuhaus: Vielleicht können wir die Idee, die da drin steckt, nach Hemer bringen. Dass Menschen Kultur machen und sich selbst beteiligen und aktiv werden. Die Gruppe um die Passionsspiele ist ja nicht ein fertig eingekauftes Ensemble. Es sind Laien und Semi-Profis, die sich selbst mit einem Theaterregisseur weiterqualifiziert haben und das Projekt über Monate oder sogar Jahre entwickelt haben. Und dieses Modell finde ich nach wie vor auch für Hemer Klasse.

Und was ist Ihnen bei der Gemeindearbeit wichtig?

Sonja Timpe-Neuhaus: Zwei Aspekte. Nach innen ist das die Stärkung, sich gegenseitig wahrnehmen und stärken. Das Zweite: Gemeinde ist ja kein Selbstzweck, sondern muss auch eine einladende Wirkung nach außen haben. Auch eine diakonische Wirkung, zum Beispiel durch die Besuchsdienste oder dem Gemeindeschwestermodell, was es hier gibt. Wer einen Besuch braucht, wer Zuspruch oder Trost braucht, der kann hier anrufen und er findet einen Ort, wo er mit seinen Problemen hin kann.

Rolf Neuhaus: Dass wir auch mit denen sprechen, die keine unmittelbare Kontakte zur Gemeinde haben, und trotzdem einen Bedarf haben an Hilfen. Dass man die im Blick hat, die keine Lobby haben, finde ich auch gut. Aber das muss sich erst entwickeln.

Was ja auch schwierig ist, dass man die jungen Leute nicht so ganz erreicht.

Sonja Timpe-Neuhaus: Es muss zu Begegnungen kommen. Wir haben ja die Kitas selbst, dann gibt es Familiengottesdienste, Besuche in den Kitas oder religiöse Bildung durch die Erzieher, die Schulgottesdienste einmal im Monat, die Konfirmandenarbeit. Da kommen ja in keiner so geringen Zahl auch Jüngere und Jugendliche zu uns und erleben Kirche.

Rolf Neuhaus: Ich kann mich aber nicht hinstellen und den Jugendlichen sagen, wie ich mir die Jugendarbeit für sie vorstelle. Ich finde schon, da muss man herausfinden: Wie sind die Jugendlichen hier? Was haben sie für Freizeitmöglichkeiten? Wie mobil sind sie? Welche Interessen haben sie? Wollen sie selber Projekte entwickeln? Kann man sie damit stärken oder Kompetenzen dazu holen wie einen Graffiti-Sprayer oder einen Hip-Hopper (lacht). Aber das müssen die Jugendlichen schon selbst entwickeln.

Warum haben sie sich entschlossen, Pfarrer zu werden?

Sonja Timpe-Neuhaus: Da war man noch in einer jungen Lebensphase. Diese Radikalität der Jesus-Worte und der Reich-Gottes-Gleichnisse, und damit meine ich, dass etwas tief bis an die Wurzel geht, hat mich beeindruckt – da wollte ich mehr erfahren, und das hat mich davon überzeugt, Theologie zu studieren.

Rolf Neuhaus: Ich war immer davon überzeugt, die Kirche soll nicht so bleiben, wie sie ist. Und das sehe ich noch heute so. Sie muss in Bewegung bleiben und sich verändern.