Foto: Privat / dpa C 3105

Kitas in Hemer können bald wieder besichtigt werden für das neue Kindergartenjahr.

Kindergarten Kitas in Hemer: Das sind die Besichtigungsdaten für Eltern

Hemer. Für das neue Kindergartejahr 2024/2025 können Eltern jetzt Kitas in Hemer besichtigen. Welche Einrichtungen besucht werden können.

Die Hemeraner Kitas laden alle Interessierten ein, vor der Anmeldung für das Kindergartenjahr 2024/2025 die einzelnen Einrichtungen kennenzulernen. Folgende Besichtigungstage bieten die einzelnen Kindertageseinrichtungen an:

Am Freitag, 1. September, von 15 bis 17 Uhr (mit Anmeldung) freut sich das Familienzentrum Auf Draht, Städt. KTE Sternenburg, Sternstraße 10, auf Besucherinnen und Besucher. Ansprechpartnerin ist Eva Jedrasik, 02372/551774. Von 15 bis 18 Uhr (mit Anmeldung) steht das Familienzentrum Kompass, Städt. KTE Haus Kunterbunt, Am Hammerscheid 40, für Familien offen. Ansprechpartnerin ist Heidrun Brucke, 02372/551-771.

Am Samstag, 9. September, von 10 bis 13 Uhr (ohne Anmeldung) öffnet das Familienzentrum Stübecken/Geitbecke, Städt. KTE Räuberbande, Birkenweg 77, seine Pforten. Ansprechpartner ist Jonas Stieglitz, 02372/551-773. Am Freitag, 15 September, 14.15 bis 16 Uhr (mit Anmeldung) ist das Familienzentrum Auf Draht, Ev. KTE Bredenbruch, Ihmerter Straße 102, geöffnet. Anmeldungen nimmt Susanne Gimpel an, 02372/80834.

Am Samstag, 16. September, von 9.30 bis 12.30 Uhr (ohne Anmeldung) stehen die Türen des Familienzentrum Mücke, Ev. KTE Mühlackerweg, Mühlackerweg 28, offen. Ansprechpartnerin ist Dagmar Demiet, 02372/4274. Am Donnerstag, 21. September, von 14.30 bis 15.30 Uhr (ohne Anmeldung) öffnen das Familienzentrum Stübecken/Geitbecke, Kath. KTE Peter und Paul, Geitbecke 8, (Kontakt: Tobias Ludwig, 02372/10885), das Familienzentrum Kath. KTE Christkönig, Beethovenstraße 21, (Kontakt: Karin Arnold, 02372/ 12573) und das Familienzentrum Kath. KTE St. Bonifatius, Pestalozzistraße 13, (Kontakt: Barbara Reers, 02372/2045.

+++ Mehr aus Hemer: Mit dem Landtagsabgeordneten auf Streife +++

Am Freitag, 22. September, von 15 bis 17 Uhr (mit Anmeldung) öffnet das Familienzentrum Kompass, Städt. KTE Bärenbande, Berliner Straße 48, (Kontakt:Stephanie Wollmuth-Franke, 02372/551-772). Am Samstag, 23. September, von 10 bis 14 Uhr (Anmeldung möglich) öffnet das Familienzentrum Stüps, Ev. KTE Westig, Uhlandstraße 20, Ansprechpartnerin ist Sandra Fritsch, 02372/5598968.

Am Mittwoch, 11. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr (ohne Anmeldung) öffnet dann das Familienzentrum Meilenstein, Ev. KTE Stephanus, Pastoratstraße 8, (Kontakt: Andrea Krause, 02372/556366-22). Jeweils Mittwoch, 18. Oktober und 13. Dezember, um 15 Uhr (ohne Anmeldung) ist das Familienzentrum Stüps, Ev. KTE Kastaniennest, Lamferstraße 12, geöffnet (Kontakt: Katrin Siegfried, 02372/2114).

Am Freitag, 20. Oktober, ab 15 Uhr und Samstag, 21. Oktober, ab 10 Uhr (mit Anmeldung) öffnet Familienzentrum am Sauerlandpark, Städt. KTE Zaubergarten, Dahlienweg 1-3, (Kontakt ist Katja Krone, 02372/551-770). Am Freitag, 27. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr (ohne Anmeldung) öffnet das AWO Familienzentrum Ruth-Grohe-Haus, Feldstraße 42, Ansprechpartnerin ist Marike Kesper-Vekens, 02372/10485. Noch nicht terminiert sind die Termine für das Familienzentrum Mücke, Ev. KTE Becke, Bodelschwinghstraße 3, Termine auf Nachfrage vergibt Melanie Seeler, 02372/10302.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer