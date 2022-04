„Klara“ bietet in Hemer viel Spaß beim Klettern und Matschen

Für die Kinder im Haus Kunterbunt gab es in dieser Woche kein Halten mehr: Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schweitzer durften sie das rote Band durchtrennen und „Klara“ damit offiziell in Betrieb nehmen.

Hemer. Kindertagesstätte Haus Kunterbunt in Hemer freut sich über eine neue Spiellandschaft.

Rechtzeitig zu Ostern freuen sich die Kinder und Erzieherinnen und Erzieher in der städtischen Kindertageseinrichtung Haus Kunterbunt in Hemer darüber, dass das Außengelände um ein weiteres Spielgerät erweitert wurde .„In enger Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer gab es die Anregung, den Sandkasten auf dem Grundstück zu verlegen und die neue Spielfläche so zu gestalten, dass zum Hang eine Sitzfläche im Schatten entsteht und die Kinder ein Spielgerät erhalten, das sie multifunktional nutzen können“, erläutert Kindergartenleiterin Heidrun Brucke.

Kinder und Bürgermeister durchschneiden rotes Band

Für rund 19.000 Euro entstand die Spiellandschaft „Klara“ in Form eines Schiffes mit Rutschstange, Strickleiter, Kletterwand, Netzaufstieg und Sandaufzug. Ein besonders Glanzstück ist die Wasserspielanlage, die zum Matschen und Experimentieren einlädt. Für die Kinder im Haus Kunterbunt gab es in dieser Woche kein Halten mehr: Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schweitzer durften sie das rote Band durchtrennen und „Klara“ damit offiziell in Betrieb nehmen. „Vor allem in Kindergärten hat die Pandemie das Leben stark verändert. Jetzt ist es schön zu sehen, wie sehr sich die Kinder über das neue Spielgerät freuen und es sofort nutzen“, so der Bürgermeister.

Die Spielplatzoffensive schreitet in Hemer weiter voran, auch die Ausstattung der städtischen Kindertageseinrichtungen gehört für mich dazu“, sagte Schweitzer bei der Einweihung. Im Herbst soll noch eine Naturwerkstatt eingerichtet werden und mit Hilfe der Eltern eine ansprechende Sandumrandung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer