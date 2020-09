Klaviermusik und gut aufgelegter Clown

Am 12. September werden Clown Oh Larry und Klavierspieler Norbert Schulte auftreten.

Hemer. „Samstags in Hemer“ geht in die zweite Runde.

Das Kulturbüro der Stadt Hemer läutet die zweite Runde der Veranstaltungsreihe „Samstags in Hemer“ ein. Am 12. September werden Klavierspieler Norbert Schulte und der Clown „Oh Larry“ rund um den Wochenmarkt in der Innenstadt (Neuer Markt) zwischen 10 und 13 Uhr auftreten und für Unterhaltung sorgen.

Der Klavierspieler und Spontan-Komponist aus der Felsenmeerstadt spielt ausschließlich eigene melodische Kompositionen und Improvisationen am Klavier. Dabei entstehen viele Melodien aus dem Augenblick heraus, so die Ankündigung der Stadt. Stimmungen werden aufgefangen und in Klangbilder umgesetzt.

Der Clown „Oh Larry“ wird ihn dabei garantiert „unterstützen“. Oder auch nicht. Ganz sicher wird er mit seinen kleinen Besuchern und Fans seine Späße treiben.