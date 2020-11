Kleine Martinsfeste ohne großen Umzug

Normalerweise wäre gestern ein großer Tag für die Kinder gewesen. Sie hätten mit ihren Eltern, Geschwistern und mit vielen bunten Laternen ein Lichtermeer gebildet – vorneweg St. Martin hoch zu Ross. Das war aufgrund der Schutzbestimmungen durch Corona nicht möglich. Stattdessen gab es kleinere Aktionen in den Kindergärten und Grundschulen. Der evangelische Kindergarten Becke konnte die Kinder sogar mit einem Darsteller überraschen.

2020 ist der St. Martin in der Becke nicht auf einen Pferd unterwegs. Dafür trägt er eine Gesichtsmaske und Einweg-Handschuhe. Voller Freude haben sich die Kinder mit ihren Laternen auf dem Hof des Kindergartens aufgestellt – natürlich nach Gruppen getrennt. Nachdem sie die typischen Lieder gesungen haben, gehen sie einzeln zu dem Darsteller im roten Gewand. Dort wartet eine Martinsbrezel auf sie, gespendet von der Firma Keuco.

Dass die Becke einen Darsteller gefunden hat, ist nicht selbstverständlich. Normalerweise mimt Dagmar Rothhöft vom Freizeithof Mesterscheid den St. Martin, allerdings ist sie aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Durch den Kontakt einer Erzieherin konnte dennoch ein Darsteller gefunden werden. Seinen Namen will er aber in der Zeitung nicht lesen. In seiner Heimatstadt findet aufgrund der Corona-Pandemie gar nichts zu St. Martin statt. Er möchte nicht, dass sich die Kinder die Frage stellen: Warum macht er es dort und nicht bei uns? „Ich möchte keine Kinderherzen brechen“, sagt er.

In der Becke ist er aber gerne St. Martin, weil er den Kindern eine Freude machen will. „Im Moment ist echt eine schlechte Zeit. Da möchte ich den Kinder ein bisschen Normalität bieten“, sagt der Darsteller. Auch in seiner Heimatstadt ist er normalerweise auf einem Pferd unterwegs. Das ist auf dem Hof des Kindergartens aber kaum möglich.

Nach dem Verteilen der Martinsbrezel bedanken sich die Kinder bei St. Martin und nehmen Abschied von ihm. Das Programm ist damit aber noch nicht beendet. Was folgt, ist noch ein Kamishibai-Theater, das die Geschichte von St. Martin erzählt. Ihre teilweise selbst gebastelten Laternen führen die Kinder zudem noch in der abgedunkelten Turnhalle herum. In den Tagen vorher haben sich viele im Dorf noch an der Aktion „Laternen Fenster“ beteiligt. Die Kinder konnten somit allein mit ihren Eltern durch die beleuchtete Becke gehen und so teilweise den Laternenzauber der Vorjahre miterleben.

Martinsüberraschung durchden Ihmerter Bürgerverein

Der Bürgerverein Wir in Ihmert belohnte die fleißigen Maler der Grundschule mit Martinsbrezeln. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Auch in Ihmert musste der traditionelle, große Martinszug am 11.11. ausfallen. Der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ wollte den Jungen und Mädchen in der Kindertagesstätte Sternenburg und in der Ihmerter Schule aber eine besondere Martinsüberraschung bescheren und hatte zu einer Malaktion aufgerufen. „Bild gegen Martinsbrezel“ hieß es daher auf dem Schulhof und in der Kita. Melanie Schlüter und Kerstin Assmann vom Bürgervereins-Vorstand nahmen die zahlreichen Bilder von Ihmert in Empfang. Maibaum, Wald, Brunnen, Dorfgrill oder Spielplatz gehörten zu den Motiven. „Die Kinder kennen ihr Dorf sehr gut“, zeigte sich auch Schulleiterin Silke Roocke von den Kunstwerken begeistert. Eine Jury wird nun die Qual der Wahl haben, denn 13 Motive sollen in einen Kalender, der noch im Dezember herausgegeben wird.

Die Martinsbrezeln zur Belohnung versüßten den Kindern dann den Martinstag, der an der Ihmerter Schule zu einem Projekttag rund um St. Martin wurde. Die Kinder hörten die Geschichte von der Mantelteilung, beschäftigten sich in den einzelnen Fächern mit St. Martin und zogen in Kleingruppen mit ihren Laternen über den Schulhof.

Viele dieser selbst gebastelten Laternen hingen an St. Martin in den Fenstern Hemeraner Wohnungen. Familien beteiligten sich an der Aktion „Laternen Fenster“, um ganz im Sinne von St. Martin mit Hilfe der Lichter Hoffnung zu schenken, in dieser schwierigen Zeit.

Kinder basteln Laternenfür das Altenheim

Die Kinder aus der Fledermaushöhle brachten ihre "Hoffnungslaternenlichter" zum Altenheim. Foto: Privat / IKZ

Auch die Kinder aus der Fledermaushöhle, eine der Betreuungsgruppen der Wulfertschule, hatten von der Aktion gehört und so entstand die Idee, für die Bewohnen der Hermann-von-der-Becke-Stiftung Laternen zu basteln. Fleißig wurde gebastelt. Am Montag brachten die Kinder ihre „Hoffnungslaternenlichter“ zum Altenheim, wo eine Bewohnerin, stellvertretend für alle, die bunten Lichter in Empfang nahm.