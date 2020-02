Kleine „Räuber“ verbringen Ferien im Taka-Tuka-Land

Hemer. Die Kita „Räuberbande“ bleibt für Sanierungsarbeiten in den Sommerferien geschlossen. Eine Betreuung wird im Haus Kunterbunt angeboten.

Da die Kindertageseinrichtung „Räuberbande“ am Birkenweg über die gesamten Sommerferien aufgrund angekündigter Sanierungsarbeiten geschlossen bleiben muss, bietet die Stadt Hemer für 68 von 103 kleinen „Räubern“ eine alternative dreiwöchige Betreuung in der ersten Hälfte der Sommerferien in der Kindertageseinrichtung „Haus Kunterbunt“ an. Die anderen drei Wochen ruht der Kindergartenbetrieb.

Während des Umzugs werden die Wände in den Gruppenräumen der „Marienkäfer“ und „Löwen“ mit Schafswollvlies hinter Gipskarton ausgekleidet. Diese Baumaßnahme ist probeweise bereits in einem Gruppenraum erfolgreich durchgeführt worden, um die im Sommer 2019 festgestellte leichte Überschreitungen des Formaldehyd-Vorsorgerichtwertes zu senken.

Das Ergebnis einer Elternbefragung zum Betreuungsbedarf in der betroffenen Zeitspanne hatte gezeigt, dass 35 Kinder keine gesonderte Betreuung benötigen. „Bei der Auswahl der alternativen Betreuungsmöglichkeit wurde insbesondere der Wunsch der Kinder und Eltern vorgebracht, alle Kinder der Räuberbande an einem gemeinsamen Ort zu betreuen. Gleichzeitig sollte aber auch die Verpflegung der Tagesstättenkinder in dieser Zeit gewährleistet werden und geeignete Ruhe- beziehungsweise Schlafräume zur Verfügung stehen“, erläutert Heike Greitens, Fachdienstleiterin Kindertagesbetreuung.

Haus Kunterbunt bietetPlatz für 85 Kinder

Nach einer Eignungsprüfung fiel die Wahl schließlich auf die städtische Kindertageseinrichtung „Haus Kunterbunt“. Dort kann die Betreuung aller Kinder, gemeinsam mit dem pädagogischen Team der „Räuberbande“, erfolgen, da der Regelbetrieb in dieser Einrichtung in den ersten drei Wochen ruhen wird. „Es handelt sich um eine Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen, die von der Ausstattung der Räumlichkeiten und von der Außenspielanlage Platz für die Betreuung von bis zu 85 Kindern bietet. Die warme Mittagsverpflegung für die Kinder mit einer 45-Stundenbuchung ist ebenfalls in gewohnter Form gewährleistet“, so Greitens weiter, „für alle Kinder der Räuberbande wird dies sicherlich eine tolle, spannende und aufregende Ferienzeit werden, zumal sich der Sauerlandpark ideal für Ausflüge anbietet.“ Bei den Eltern der Räuberbanden-Kindern bedankt sich die Stadt Hemer ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit. Für Rückfragen steht die Leiterin der Räuberbande, Doris Fessen (02372/551-773; raeuberbande@hemer.de) und die Fachdienstleitung für Kindertagesbetreuung, Heike Greitens (02372/551-381; h.greitens@hemer.de) zur Verfügung.