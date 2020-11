Hemer. Auf den Straßen der Felsenmeerstadt war es an diesem Wochenende anscheinend ruhiger. Die Polizei meldet für den Zeitraum einen Verkehrsunfall mit geringen Sachschaden. Eine 62-jährige Fahrerin aus Hemer touchierte am Freitag gegen 17.30 Uhr an der Straße Stuken beim Rangieren den Pkw einer 27-jährigen Frau aus Altena.