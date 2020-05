Kleinere Spielbereiche und kein Bällebad

Auch wenn die Kindergärten aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind – in einigen Einrichtungen gehen dennoch Jungen und Mädchen ein und aus. Kinderlachen ertönt zum Beispiel in der evangelischen Kindertagesstätte Stephanus in Deilinghofen. Das Erzieher-Team erzählt über den Alltag in einer besonderen Zeit.

Die Haustür ist verschlossen, im Haus dagegen stehen aus Hygienegründen alle Türen offen. Herein kommen dürfen Kinder von Familien, in denen ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig ist, zudem Kinder von Alleinerziehenden, die arbeiten gehen oder sich im Rahmen einer Schul- und Hochschulausbildung in der Abschlussprüfung befinden.

Vieles habe sich im Kita-Alltag verändert, berichtet Kindergartenleiterin Andrea Krause. Die Rahmenbedingungen seien auch aufgrund des Infektionsschutzes komplett anders. „Die grundlegenden Ziele der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung und auch das Qualitätsmanagement können in dieser Zeit nicht wie sonst umgesetzt werden“, erläutert Andrea Krause. Die Kinder werden in Kleingruppen – nun „Betreuungssettings“ genannt – in der Größe von bis zu fünf Kindern von je einer pädagogischen Fachkraft betreut. In der einen Woche sind es bis zu acht, in der nächsten zwölf Kinder, die statt der ansonsten 107 Jungen und Mädchen betreut werden.

Kinder gehen tapfer mit den Beschränkungen um

Die Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren sind nicht jeden Tag, nicht über den vollen Buchungszeitraum und auch nicht immer zeitgleich anwesend. Die Kinder kommen so wenig wie möglich in die Kita und nur, wenn die Eltern nachweisbar durch den Arbeitgeber am Arbeitsplatz unabkömmlich sind und keine andere private Betreuung möglich ist. Dies kann bei Bedarf auch am Wochenende sein. Nach Möglichkeit werden die Jungen und Mädchen von den Erzieherinnen an der Haustür in Empfang genommen. Noch gibt es keine Maskenpflicht in der Kita. Das könne sich für die Erwachsenen täglich ändern, so Andrea Krause.

Die Kinder haben bei den Spielmöglichkeiten die große Auswahl, weil so wenige Kinder in der Kita sind. „Manchmal aber vermissen sie ihre Freunde“, sagt Andrea Krause, „alle Kinder wissen von dem Virus, das so ungewöhnliche Auswirkungen mit sich gebracht hat. Und keiner kann ihnen sagen, wie lange es noch so sein wird, wann wieder mehr Freunde kommen, wann wieder Oma und Opa besucht werden dürfen und so vieles mehr“.

Dem Team sei es eine Herzensangelegenheit, dass sich die Kinder auch in der Corona-Zeit in der Kita wohlfühlen, dass ihre Bedürfnisse, ihr Wohlbefinden berücksichtigt werden. Alle gehen noch individueller auf Ideen und Wünsche ein, heißt es aus dem Kindergarten. „Die in der Kita anwesenden Kinder gehen richtig tapfer durch diese Zeit“, so Andrea Krause.

Regelmäßig werden die Familien von der Kita-Leitung per Mail über die neuesten Infos vom Ministerium und aus der Kita auf dem Laufenden gehalten. Die Erzieherinnen rufen alle drei Wochen die Familien an, um zu hören, wie es ihnen geht und wie sie ihre ganz persönliche Coronazeit gestalten.

Unterschiedliche Rückmeldungen hat der Kindergarten schon von den Eltern bekommen. Einige genießen die unverhoffte Familienzeit. Andere machen den Spagat zwischen Beruf und Kindern mit und wollen so lange wie möglich alleine durchhalten, damit es nicht zu einem weiteren Kontaktverbot kommt. „Die Eltern haben unsere höchste Anerkennung und verdienen ein dickes Danke für ihr tapferes Durchhaltevermögen, ihre Geduld und das verantwortliche Umsetzen der Maßnahmen“, so das Team der Kita.

Jeder Kindergarten hat einen Hygieneplan, der nun mit Maßnahmen für die Pandemiezeit ergänzt wurde. Erwachsene halten zueinander mindestens 1,5 Meter Abstand, Händewaschen beim Betreten der Kita ist Pflicht, sowohl für die Erwachsen wie auch für die Kinder – und dann mehrmals täglich. Richtiges Niesen und Husten in die Armbeuge, mehrmaliges Durchzuglüften am Tag sind unter anderem Bestandteil des Kita-Tages. Zudem gibt es kein Bällebad, keine Kuscheldecken, kein Frühstücksbüfett. Weiterhin beschränken sich die Kinder auf kleinere Spielbereiche. Die Hygienemaßnahmen werden mit den Kindern spielerisch erarbeitet und eingeübt. Die Erzieherinnen gehen als gutes Vorbild voran und leben den Kindern die richtige Umsetzung vor.

Breiter Aktenordner voller Fachempfehlungen

Die Erzieherinnen stehen, so die Kita, täglich vor neuen Herausforderungen. Die Umsetzung des Betretungsverbotes sei schon eine Hürde gewesen, so Andrea Krause, der stufenweise Wiedereinstieg werde unter schwierigen Rahmenbedingungen und vielen Fragestellungen in einem deutlich höheren Maß alle Kraft und Kreativität des Teams fordern. Nach sieben Wochen existiert schon ein breiter Aktenordner mit mittlerweile 16 mehrseitigen Fachempfehlungen und Anlagen, selbst entwickelten Formularen, Elternbriefen. Stetig kommen neue Informationen. Die Vorgaben des Familienministeriums erreichen die Kita-Leitungen überwiegend am Wochenende. Ständig müssen die Konzepte neu erarbeitet werden.

Ab August steht die Re-Zertifizierung des Familienzentrums an. Die neuen Gütesiegelkriterien zu erfüllen, wird bei der ungewissen Zukunft eine weitere Herausforderung sein. Jeden Morgen muss das Monitoring vom Land durchgeführt werden. Darüber erhält das Ministerium täglich Informationen über die Anzahl der zu betreuenden Kinder, die Betreuungszeiten und den Einsatz des Personals.

Von 16 Mitarbeitern gehören drei zur Risikogruppe der Über-60-Jährigen. Diese werden vorerst nicht in der Betreuung der Kinder eingesetzt und befinden sich aktuell im Homeoffice. Dort bereiten sie Veranstaltungen vor oder arbeiten an Konzepten und Plänen. Erzieherinnen, die nicht im Homeoffice, in der Kinderbetreuung oder in der Wiedereinstiegs-Planung sind, schreiben Lerngeschichten, erledigen Aufgaben, die im Kita-Alltag aus zeitlichen Gründen nicht umsetzbar sind.