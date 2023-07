Kletterballon bereichert Spielplatz in Hemer

Ein Kletterballon bereichert den Spielplatz an der Zeppelinstraße in Hemer.

Die Spielplatzoffensive der Stadt Hemer dauert an. Ein Kletterballon bereichert einen Spielplatz in Sundwig.

Hemer. Ein neues Spielgerät ist der Blickfang an der Zeppelinstraße/Breslauer Straße in Hemer. Der Spielplatz soll als eine Art Themenspielplatz unter dem Motto „Luftfahrt“ gestaltet werden, daher wurde als Hauptattraktion ein großer Kletterballons installiert. Der Turm bietet Kindern Möglichkeiten zum Spielen, Rutschen und Klettern, nur Fliegen kann er nicht. Bislang steht er auf der weitgehend leeren Spielfläche einsam. Eine Basketballanlage und Sitzmöglichkeiten sollen noch folgen.

Weitere Investitionen geplant

Weitere Investitionen plant die Stadt im Rahmen der Spielplatzoffensive. An der Freiherr-vom-Stein-Schule soll der Belag des DFB-Mini-Spielfelds erneuert werden. Am Hademareplatz soll das Piratenschiff ausgetauscht werden. Neue Spielgeräte sind am Akazienweg und Am Hillebach geplant. An der Holbeinstraße wird der Bolzplatz umgestaltet.

