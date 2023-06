Dr. Peter Roelvink informiert in Hemer über Parkinson.

Gesundheit Klinik in Hemer informiert über Parkinson: Mehr als Zittern

Hemer. Parkinson bedeutet mehr als Zittern. Dr. Roelvink informiert in der DGD Stadtklinik Hemer über die Erkrankung des Nervensystems.

„Parkinson? Das ist doch die Krankheit, die alte Menschen bekommen. Wer Parkinson hat, zittert. Parkinson ist unheilbar“, so beschreibt Dr. Peter Roelvink die Bilder und Vorurteile, die wohl viele Menschen im Kopf haben, wenn sie „Parkinson“ hören oder lesen. „Vieles stimmt davon, manches aber auch nicht“, so der erfahrene Neurologe, der in seinem Vortrag mit den Vorurteilen aufräumen möchte.

Am Mittwoch, 28. Juni, um 17 Uhr wird der Sektionsleiter der Neurologie der DGD Stadtklinik Hemerim Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Klinik über die chronische Erkrankung des Nervensystems „Parkinson“ vortragen und lädt Patienten und Interessierte in den Mehrzweckraum der Stadtklinik im vierten Obergeschoss ein.

Über 400.000 Betroffene

Der Vortrag bietet die Gelegenheit, mehr über die Ursachen, Symptome, und Behandlungsmöglichkeiten zu erfahren. „Aktuell gibt es über 400.000 betroffene Patientinnen und Patienten in ganz Deutschland. Und es werden mehr, denn das Alter spielt bei der Krankheit eine große Rolle. In der Altersgruppe der 80-Jährigen sind etwa fünfmal mehr betroffen als in der der 65-Jährigen. Es gibt aber auch zahlreich jüngere Menschen, die mit der Krankheit leben“, zeigt Dr. Roelvink die Datenlage auf.

Die Parkinsonkrankheit, erstmals beschrieben 1817 vom Londoner Arzt James Parkinson, gehört zu den neurologischen und speziell zu den neurodegenerativen Erkrankungen. Neurodegenerativ bedeutet, dass es im Verlauf der Parkinson-Erkrankung aus verschiedenen Ursachen zu einem vorzeitigen Verlust spezifischer Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark kommt, der bis zur Parkinson-Demenz führen kann. Die Erkrankung tritt vor allem bei älteren Menschen auf, kann aber auch bereits jüngere Menschen zwischen 30 und 50 Jahren betreffen. „Und ja, Morbus Parkinson kann heute noch nicht geheilt und nicht gestoppt werden. Aber der Verlauf der neurologischen Krankheit kann besser denn je verlangsamt werden – durch gute Medikamente, Bewegung und die richtige Ernährung“, verweist der Hemeraner Neurologe auf die Weiterentwicklung der Medizin und Forschung.

Kaum ein Verlauf gleicht dem anderen

„Bei der Erkrankung an Morbus Parkinson gleicht kaum ein Verlauf dem anderen, die Ausprägungen sind zahlreich und weitaus facettenreicher als das wohl bekannteste Symptom, das unkontrollierbare Zittern. Insbesondere im Frühstadium der Erkrankung werden erste Warnsignale oft übersehen. Je nach Verlauf und Stadium können Gang- und Bewegungsstörungen zusätzlich auch Sprachstörungen, Gedächtnisprobleme und Verdauungsstörungen bis hin zu Halluzinationen oder Depressionen auftreten“, macht der erfahrene Mediziner vor allem auf eine differenzierte Diagnostik für eine erfolgreiche Parkinson-Therapie aufmerksam.

