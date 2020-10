Klinik ist für zweite Welle besser aufgestellt

Ist es nur die Ruhe vor dem Sturm? In der Hemeraner Lungenklinik werden aktuell keine Covid-19-Patienten behandelt, doch die Spezialklinik bereitet sich auf die zweite Welle vor, zumal bundesweit knapp 100 Kliniken bereits eine Auslastung angezeigt haben. Auch im Märkischen Kreis steigt der Inzidenzwert weiter, auf aktuell 60,2 Fälle pro Woche. In Hemer sind sechs Coronafälle hinzugekommen, bei Abzug der Genesenen sind es aktuell 25 Fälle mit 62 Kontaktpersonen.

Bundesweit werden rund 1000 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt. 72 Prozent der

Dr. med. Franz Stanzel ist der ärztlicher Direktor der Lungenklinik und Chefarzt der Pneumologie, Schwerpunkt Thorakale Endoskopie. Foto: Privat

gemeldeten Intensivbetten sind laut RKI belegt. Zur aktuellen Lage haben wir die ärztlichen Direktoren der Lungenklinik befragt. Dr. Franz Stanzel und Dr. Michael Westhoff antworteten gemeinsam:

Ist es nach der ersten Welle im März/April in Sachen Corona in der Lungenklinik ruhiger geworden?

War Zeit für eine Atempause?

Ja, es ist nach der ersten Welle ruhiger geworden und das ermöglichte eine Atempause. Es war aber nur langsam und in kleinen Schritten eine Rückkehr zur Normalität möglich, ohne dass sie ganz erreicht wurde. Dabei mussten immer auch die jeweiligen Vorgaben bezüglich der frei zuhaltenden Betten für Covid-Patienten eingehalten werden.

Wie viele Covid-19-Patienten haben Sie behandeln müssen, werden es aktuell wieder mehr?

Wir haben 20 Patienten mit akuter Covid-19-Infektion behandelt, davon die meisten auf der Intensivstation und dort auch mit invasiver Beatmung. Darüber hinaus haben wir aus auswärtigen Krankenhäusern Patienten nach Covid-19-Infektion aufgrund einer Langzeitbeatmung zum Entwöhnung von der Beatmung verlegt bekommen. Zwischenzeitlich haben wir wieder einzelne Patienten mit leichteren Verläufen behandelt. Derzeit aber befindet sich kein Patient mit Covid-19 in der Klinik.

Sehen Sie in den aktuell steigenden Zahlen schon die zweite Welle?

Die bisherigen Daten in Deutschland, Europa und den anderen Kontinenten sind ein Beleg für eine zweite Welle, die jetzt auch in Deutschland angekommen ist.

Bereiten Sie sich besonders darauf vor?

Wir müssen uns auf die zweite Welle ebenso vorbereiten wie auf die erste Welle. Allerdings sind wir jetzt

Dr. med. Michael Westhoff ist der stellvertretende ärztliche Direktor der Klinik und Chefarzt der Pneumologie, Schwerpunkt Intensiv- und Beatmungsmedizin/ Schlafmedizin. Foto: Privat

aufgrund der Erfahrungen durch die erste Welle besser aufgestellt.

Ist das Besuchsverbot eine erste Vorbeugemaßnahme?

Ja, es ist eine Vorbeugemaßnahme. Wir wollen alles tun, um gerade die Risikopatienten mit Lungenerkrankungen bestmöglich zu schützen. Ein Einbringen von außen kann so eher vermieden werden.

Viele Berichte erwecken zurzeit den Anschein, als sei der Krankheitsverlauf milder? Teilen Sie dies?

Da jetzt eher jüngere Patienten betroffen sind und diese nicht so viele Begleiterkrankungen haben, können sie eine Erkrankung besser überstehen. Dadurch mag der Eindruck entstehen, dass die Erkrankung milder verläuft. Wenn aber mehr ältere Patienten mit Begleiterkrankungen erkranken, wird man auch wieder mit schwereren Verläufen rechnen müssen.

Was sind die Probleme bei diesen schwer erkrankten Covid-19-Patienten?

Die Patienten mit schweren Verläufen haben im Wesentlichen ein schweres Lungenversagen, oft aber kompliziert durch andere Organbeteiligungen (Niere, Herz, Darm, Gehirn) oder durch Gerinnungsstörungen. Es sind auch vermehrte Thromboembolien beschrieben.

Weiß die Medizin inzwischen mehr über Krankheitsverlauf und Behandlung? Was hat sich bewährt?

Der Erkenntnisgewinn ist enorm. Allerdings sind die Behandlungsmöglichkeiten noch begrenzt, auch wenn mittlerweile einige Medikamente in bestimmten Stadien des Krankheitsverlaufs eingesetzt werden können. Aber es gibt noch kein „Wundermittel“.

Was machen sie heute anders, als bei der ersten Welle?

Die medizinischen und hygienischen Abläufe sind dieselben wie bei der ersten Welle. Aber wir haben diese Abläufe anpassen und optimieren sowie die Sicherheit für Personal und Patienten erhöhen können.

Sehen Sie sich jetzt besser vorbereitet, auch hinsichtlich Ausrüstung und Personal? Gibt es noch Engpässe oder befürchten Sie neue?

Die Versorgungslage ist derzeit entspannter als bei der ersten Welle. Es ist jedoch bei steigendem Bedarf an Schutzkleidung etc. nicht auszuschließen, dass wieder Engpässe entstehen, speziell auch was die allgemeine Versorgung mit Medikamenten angeht.

Haben die Menschen wieder zu viele soziale Kontakte?

Das erneute Infektionsgeschehen hat viele Ursachen. Soziale Kontakte allein sind es nicht, insbesondere wenn sie unter den vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden.

Allerdings muss man sich an diese halten. Bei Nicht-Einhaltung können einige wenige Unvorsichtige ganz schnell das Infektionsgeschehen beschleunigen.

Was raten sie den Bürgern in Anbetracht steigender Infektionszahlen?

Ruhig und besonnen mit der Situation umgehen. Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Atemmaske/Mund-Nase-Schutz tragen, regelmäßig lüften. Wenn möglich auf Feiern, größere Veranstaltungen und Reisen verzichten, denn diese bergen ein besonderes Risiko.