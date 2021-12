Kliniken verschärfen in Hemer ihre Besuchsregeln

Foto: Michael May / Michael May IKZ

Hemer. Ein negativer Coronatest ist für Immunisierte Grundvoraussetzung für einen Klinikbesuch.

Angesichts immer weiter steigender Inzidenzen verschärft die Paracelsus-Klinik ihre Besuchsregeln. Fortan gilt: Jeder Patient kann pro Tag einen Besucher für eine Stunde empfangen. Besucher müssen geimpft oder genesen sein und am Tag des Besuchs ein negatives Testergebnis einer offiziellen externen Teststelle nachweisen können. „Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Wir wissen, wie belastend diese eingeschränkten Besuchsregeln für unsere Patienten und ihre Angehörigen sind“, erklärt Klinikmanagerin Barbara Bieding.

Was die Patientenbesuche in der Hans-Prinzhorn-Klinik betreffen, bittet die Klinikleitung darum, auf persönliche Klinikbesuche weitgehend zu verzichten. Besuche müssen durch die Station terminiert werden. Bei Besuchern greift im Gebäude die 2G-Plus-Regelung. Ausschließlich geimpfte oder genesene Besucher mit negativem POC-Test haben Zutritt zur Station. Während des Besuches gelten Abstands- und Hygieneregeln, sowie eine Maskenpflicht. Der Besucher weist seinen Impfstatus und sein Testzertifikat auf der Station nach. Die Besuchszeiten und Örtlichkeiten werden durch die Stationen festgelegt. Kontaktdaten findet man im Internet: www.hans-prinzhorn-klinik.de.

Nur noch ein Besuchermit FFP2- Maske

In der Lungenklinik müssen Besucher folgende Regeln beachten: Es ist eine Person zugelassen, die den Patienten einmal am Tag besuchen darf. Die Besuchszeiten sind Montag bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Der Zutritt in die Lungenklinik ist nur noch möglich, wenn ein negativer Coronatest vorgelegt wird (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test 48 Stunden). Dies gilt unabhängig davon, ob der Besucher geimpft oder genesen ist. Das Testergebnis muss am Empfang vorgezeigt werden. Es müssen durchweg FFP2-Masken getragen und die Besuchsregeln beachtet werden.

