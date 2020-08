Königspaar bleibt „bis auf Weiteres“ im Amt

Bredenbruch. Auch der BSV Bredenbruch muss auf sein Schützenfest verzichten. Die Hauptversammlung wird heute nachgeholt.

Das Dorf wäre bereits grün-weiß geschmückt, der hölzerne Vogel stünde für einen spannenden Wettkampf bereit: Der BSV Bredenbruch hätte am heutigen Freitag sein traditionelles Schützenfest eröffnet. Die Corona-Krise hat aber auch dieses Volksfest unmöglich gemacht. So wird es an diesem Wochenende kein neues Königspaar 2020 geben, keinen Festzug, keine langen Festnächte.

„Wir bedanken uns herzlich bei unserem König Thorsten Scholz und unserer Königin Imme Scholz für die Bereitschaft, bis auf Weiteres im Amt zu bleiben und gemeinsam mit dem Hofstaat weiter für den Verein da zu sein“, betont der BSV-Vorsitzende Ralf Teitscheid. „Zum abgesagten Fest denken wir aber nicht nur an uns und die entgangene Freude, sondern auch an unsere Freunde, die uns als Lieferanten, Caterer, Bedienung und Musiker unterstützt hätten und natürlich an unsere Gäste aus vielen Vereinen und aus unserem Dorf, mit denen wir gerne richtig zünftig gefeiert hätten“, schreibt der Vorsitzende.

Ganz auf die Uniform müssen die Bredenbruch an ihrem eigentlichen Festwochenende aber nicht verzichten. Der BSV holt am heutigen Freitag seine Jahreshauptversammlung nach. „Das bringt uns ein wenig Normalität, und wir freuen uns einige Mitglieder unserer Schützenfamilie begrüßen zu dürfen, alles natürlich mit Corona-Hygiene-Konzept“, so Ralf Teitscheid. Vor Beginn der Versammlung im Schützenheim wird der BSV um 17.30 Uhr am Ehrenmal einen Kranz niederlegen.

Die Majestäten gehen mit ihrem Hofstaat in die Verlängerung. Sie schreiben zum eigentlichen Festtag:

Grußwort des BredenbrucherKönigspaares

„Liebe Hemeraner Bürgerinnen und Bürger, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

zwei wundervolle und schöne Jahre der Regentschaft in Bredenbruch neigen sich dem Ende. So, oder so ähnlich hätte es wahrscheinlich hier angefangen, wenn nicht, ja wenn nicht dieses klitzekleine Virus die Welt in Atem halten würde. Und so feiert auch der BSV Bredenbruch in diesem Jahr kein Schützenfest, wie bereits viele andere Vereine vor ihm und wer weiß, vielleicht auch nach ihm.

Wir, Thorsten I. und Imme I, schauen auf zwei aufregende Jahre zurück, in denen wir als Königspaar viele neue Freundschaften geschlossen und erneuert haben und tolle Menschen, auch außerhalb Hemers, kennenlernen durften. Unserem Hofstaat, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite stand und uns bestens bei allem unterstützt hat, sei hier für die vergangenen zwei Jahre ein herzliches Dankeschön gesagt. Und all das macht es uns einfach, zusammen mit unserem Hofstaat, die Regentschaft im BSV Bredenbruch fortzuführen. Schließlich haben wir ja noch einiges nachzuholen, wie z.B. unseren nicht stattgefundenen Königsball.

Voller Optimismus freuen wir uns auf die kommenden Veranstaltungen und all jene Menschen, die wir in diesem Jahr nicht treffen konnten. Bleibt alle gesund und freut euch, wie wir uns, auf ein hoffentlich festreiches Jahr 2021. In diesem Sinne, ein dreifach kräftiges Horrido!“