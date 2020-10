Komplizierter Abbruch eines historischen Hauses

Hemer. Das Fachwerkhaus Am Sinnauwer wird abgerissen. Eine Restauration war aufgrund der Bausubstanz nicht mehr möglich.

Das Fachwerkhaus Am Sinnerauwer wirkt wie skelettiert. Bis zum Ende der Woche sollen die Abbrucharbeiten an dem historischen Haus noch andauern. Dann sollen dem Vernehmen nach die Bauarbeiten für einen Neubau starten. Dass nach Haus Bollweg wieder ein historisches Haus aus der Innenstadt verschwindet, hat vor allem mit der Bausubstanz des Hauses zu tun, wie es die beauftragte Abbruchfirma S. Müller schildert.

„Der Zustand des Hauses war mehr als bedenklich“, erklärt Siegmund Müller, Geschäftsführer der Abbruchfirma. Das Gebäude ist, so der Bauunternehmer, so morsch, dass eine normale Vorgehensweise mit einem Abbruchbagger nicht empfehlenswert gewesen wäre. „Die Balken wären mit den Wänden umgefallen und wir wussten nicht, wo das Haus hinstürzt“, kommentiert Müller den brüchigen Zustand.

Gebäude war mal das Zuhause eines Schmieds

Vom Steigerhaus musste deswegen der Dachstuhl erst einmal abgebaut werden, bevor der Bagger an die Wände des Hauses darf. Am Dienstag waren Mitarbeiter des Abbruchbetriebs mit der Entkernung des Hauses beschäftigt. Am Donnerstag nagte der Abbruchbagger an den Wänden des Hauses, so dass schon das steinerne Fundament zu sehen war. Bis zum Ende der Woche soll das Fachwerkhaus Am Sinnerauwer dem Erdboden gleich gemacht werden. Das alte Haus zu retten war aus Sicht von Siegmund Müller nicht möglich: „Eine Restaurierung wäre nicht möglich gewesen.“

Das genaue Alter des Fachwerkhauses kann Stadtarchivar Eberhard Thomas nur schätzen. „Es muss vor 1900 erbaut worden sein“, sagt er mit dem Blick auf das Gebäude. Möglicherweise 1860/70. Eine Besonderheit sei der steinerne Sockelbau des Fachwerkhauses, der eigentlich für diese Bauart unüblich ist. Wie es der Stadtarchivar schildert, wohnte vorher ein Schmied in diesem Gebäude.