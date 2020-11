Konstituierende Sitzung des Rates

Hemer. Der Rat der Stadt findet sich am morgigen Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung im Grohe-Forum ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Christian Schweitzer sowie die Vereidigung der Ratsmitglieder. Auch die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters sowie die Besetzung der Ausschüsse wird in dieser Sitzung abgehandelt. Neben weiteren Besetzungen von Gremien wird auch über die Veränderung der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung abgestimmt. Kämmerer Sven Frohwein wird in seinem Budgetbericht unter anderem die möglichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise aufzeigen. Bei der Sitzung ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. Besucher mit Krankheitssymptomen sollten der Sitzung fernbleiben.